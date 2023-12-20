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Суд вынес наказание агентам РФ, которые отбирали еду у людей во время оккупации Харьковщины

20 декабря 2023 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Суд вынес наказание агентам РФ, которые отбирали еду у людей во время оккупации Харьковщины
Оккупанты грабят еду и вещи. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине осудили еще двух приспешников РФ, перешедших на сторону врага во время оккупации Харьковщины. В частности, они помогали оккупантам отбирать еду у людей и "сливали" информацию о перемещении Сил обороны.

Об этом сообщает СБУ.

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Помогали россиянам грабить дома местных

Сообщается, что один из предателей — житель села Циркуны. Он после захвата населенного пункта помогал россиянам ориентироваться на местности и грабить дома местных жителей. За такое "сотрудничество" рашисты пообещали мужчине свободное передвижение по селу.

"Злоумышленник вместе с вооруженными российскими военными вдирался в дома украинцев, а затем они "конфисковывали" продовольственные запасы, авто и генераторы. Во время таких "налетов" рашисты отбирали даже еду у детей и пожилых людей, а в случае отказа или сопротивления — угрожали заключением в застенки и убийством", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали предателя в мае 2022 года. Он проведет за решеткой 10,5 лет.

"Сливали" данные о перемещении ВСУ

Другой предательницей оказалась жительница Купянского района. Она "сливала" в ФСБ данные о перемещении и дислокации ВСУ.

"Агрессор хотел узнать места базирования складов с вооружением и боеприпасами ВСУ, чтобы скорректировать по ним ракетно-артиллерийские и дроновые атаки", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе вынесли приговор спецназначению российских спецслужб, который хотел завербовать сотрудников СБУ. Известно, что мужчина работал на ФСБ с территории так называемой Приднестровской республики.

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