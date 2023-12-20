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Суд виніс покарання агентам РФ, які відбирали їжу в людей під час окупації Харківщини

20 грудня 2023 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Суд виніс покарання агентам РФ, які відбирали їжу в людей під час окупації Харківщини
Окупанти грабують їжу та речі. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні засудили ще двох поплічників РФ, які перейшли на бік ворога під час окупації Харківщини. Зокрема, вони допомагали окупантам відбирати їжу у людей та "зливали" інформацію про переміщення Сил оборони. 

Про це повідомляє СБУ

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Допомагали росіянам грабувати оселі місцевих

Повідомляється, що один зі зрадників — мешканець села Циркуни. Він після захоплення населеного пункту допомагав росіянам орієнтуватися на місцевості та грабувати оселі місцевих жителів. За таку "співпрацю" рашисти пообіцяли чоловіку вільне пересування селищем. 

"Зловмисник разом із озброєними російськими військовими вдирався до помешкань українців, а потім вони "конфісковували" продовольчі запаси, авто та генератори. Під час таких "нальотів" рашисти відбирали навіть їжу у дітей та людей похилого віку, а у разі відмови чи спротиву — погрожували ув’язненням до катівні та вбивством", — йдеться у повідомленні. 

Співробітники СБУ затримали зрадника у травні 2022 року. Він проведе за ґратами 10,5 років. 

"Зливали" дані про переміщення ЗСУ

Іншою зрадницею виявилася мешканка Куп’янського району. Вона "зливала" до ФСБ дані про переміщення та дислокацію ЗСУ. 

"Агресор хотів дізнатися про місця базування складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ, щоб скоригувати по них ракетно-артилерійські та дронові атаки", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок спецпризначенцю російських спецслужб, який хотів завербувати працівників СБУ. Відомо, що чоловік працював на ФСБ з території так званої Придністровської республіки.

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