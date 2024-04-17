Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Суд закрыл дело по теракту возле Дворца спорта в Харькове — его рассматривали 9 лет arrow

Суд закрыл дело по теракту возле Дворца спорта в Харькове — его рассматривали 9 лет

17 апреля 2024 20:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Суд закрыл дело по теракту возле Дворца спорта в Харькове - его рассматривали 9 лет
Мемориал на месте теракта у дворца спорта в Харькове. Фото: УКРИНФОРМ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Апелляционный суд Полтавской области принял решение не удовлетворять апелляционные жалобы обвиняемых в теракте во время Марша единства в Харькове , которое произошло в 2015 году. Это означает, что дело было окончательно закрыто после девяти лет разбирательства в судебных инстанциях.

Об этом сообщил представитель потерпевших Олег Головков, в среду, 17 апреля.

Читайте также:

Решение суда по теракту

Суд оставил апелляционные жалобы не удовлетворены, а приговор обвиняемым оставлен без изменений,

"Сегодня суд поставил точку в рассмотрении уголовного производства по обвинению Дворникова, Башлыкова и Тетюцкого в совершении преступления, предусмотренного ст. 258 УК (теракт)", — отметил Головков.

Суд закрыл дело по теракту возле Дворца спорта в Харькове - его рассматривали 9 лет - фото 1
Сообщение Олега Головкова. Фото: скриншот

Теракт возле Дворца спорта

Теракт произошел 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время мирного марша "Единства и достоинства". Событие было квалифицировано как теракт, во время которого погибли два человека, а 11 получили ранения. Позже двое раненых скончались в больнице.

Теракт возле Дворца спорта
Место теракта – 22 февраля 2015 года. Фото: REUTERS

Спецслужбы задержали троих харьковчан — Сергея Башликова, Виктора Тетюцкого, Владимира Дворникова — по подозрению в совершении преступления. По версии СБУ обвиняемых завербовали российские спецслужбы. Для подготовки к преступлению мужчины выезжали в Россию, а за проведение теракта обещали 10 тысяч долларов.

Обвиняемые Башлыков, Тетюцкий, Дворников на заседании 20 февраля
Обвиняемые Башлыков, Тетюцкий, Дворников на заседании. Фото: МедиаПорт

В декабре 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова признал обвиняемых виновными в теракте и назначил пожизненное заключение. Однако уже на следующий день обвиняемые были переданы на неподконтрольные территории во время обмена пленными.

С сентября 2020 года осужденные были объявлены в розыск при рассмотрении апелляционных жалоб стороны защиты. По данным прокуратуры, к концу 2021 года обвиняемые находились в России, где отказывались признавать свою вину.

Напомним, что гражданин Украины подал иск против россиян в суд в Аргентине. Он заявил, что его пытали на временно оккупированной территории Украины.

Также мы писали о том, что епископ УПЦ Никита отсудил компенсацию в СМИ за публикацию об интиме с несовершеннолетним хористом.

теракт
суд
смерть
Харьков
правосудие
адвокат

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость