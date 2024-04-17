Суд закрыл дело по теракту возле Дворца спорта в Харькове — его рассматривали 9 лет

Мемориал на месте теракта у дворца спорта в Харькове. Фото: УКРИНФОРМ

Апелляционный суд Полтавской области принял решение не удовлетворять апелляционные жалобы обвиняемых в теракте во время Марша единства в Харькове , которое произошло в 2015 году. Это означает, что дело было окончательно закрыто после девяти лет разбирательства в судебных инстанциях.

Об этом сообщил представитель потерпевших Олег Головков, в среду, 17 апреля.

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"Сегодня суд поставил точку в рассмотрении уголовного производства по обвинению Дворникова, Башлыкова и Тетюцкого в совершении преступления, предусмотренного ст. 258 УК (теракт)", — отметил Головков.

Сообщение Олега Головкова. Фото: скриншот

Теракт возле Дворца спорта

Теракт произошел 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время мирного марша "Единства и достоинства". Событие было квалифицировано как теракт, во время которого погибли два человека, а 11 получили ранения. Позже двое раненых скончались в больнице.

Место теракта – 22 февраля 2015 года. Фото: REUTERS

Спецслужбы задержали троих харьковчан — Сергея Башликова, Виктора Тетюцкого, Владимира Дворникова — по подозрению в совершении преступления. По версии СБУ обвиняемых завербовали российские спецслужбы. Для подготовки к преступлению мужчины выезжали в Россию, а за проведение теракта обещали 10 тысяч долларов.

Обвиняемые Башлыков, Тетюцкий, Дворников на заседании. Фото: МедиаПорт

В декабре 2019 года Фрунзенский районный суд Харькова признал обвиняемых виновными в теракте и назначил пожизненное заключение. Однако уже на следующий день обвиняемые были переданы на неподконтрольные территории во время обмена пленными.

С сентября 2020 года осужденные были объявлены в розыск при рассмотрении апелляционных жалоб стороны защиты. По данным прокуратуры, к концу 2021 года обвиняемые находились в России, где отказывались признавать свою вину.

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