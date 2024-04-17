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Суд закрив справу по теракту біля Палацу спорту у Харкові — її розглядали 9 років

17 квітня 2024 20:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Суд закрив справу по теракту біля Палацу спорту у Харкові — її розглядали 9 років
Меморіал на місці теракту біля палацу спорту у Харкові. Фото: УКРІНФОРМ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Апеляційний суд Полтавської області прийняв рішення не задовольняти апеляційні скарги обвинувачених у теракті під час Маршу єдності в Харкові, що сталася у 2015 році. Це означає, що справа була остаточно закрита після дев'яти років розгляду у судових інстанціях.

Про це повідомив представник потерпілих Олег Головков, в середу, 17 квітня.

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Суд залишив апеляційні скарги не задовольнені, а вирок обвинуваченим залишено без змін,

"Сьогодні суд поставив крапку в розгляді кримінального провадження зі звинувачення Дворнікова, Башликова та Тетюцького у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258 ККУ (теракт)", — зазначив Головков.

Суд закрив справу по теракту біля Палацу спорту у Харкові — її розглядали 9 років - фото 1
Допис Олега Головкова. Фото: скриншот

Теракт біля Палацу спорту

Теракт стався 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу "Єдності та гідності". Подія була кваліфікована як теракт, під час якого загинули двоє людей, а 11 отримали поранення. Пізніше двоє поранених померли в лікарні.

Теракт біля Палацу спорту
Місце теракту 22 лютого 2015 року. Фото: REUTERS

Спецслужби затримали трьох харків'ян — Сергія Башликова, Віктора Тетюцького, Володимира Дворнікова — за підозрою у вчиненні злочину. За версією СБУ, обвинувачених завербували російські спецслужби. Для підготовки до злочину чоловіки виїжджали до Росії, а за проведення теракту обіцяли 10 тисяч доларів.

Обвинувачені Башликов, Тетюцький, Дворніков на засіданні 20 лютого
Обвинувачені Башликов, Тетюцький, Дворніков на засіданні. Фото: МедіаПорт

У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова визнав обвинувачених винними у теракті і призначив довічне ув'язнення. Однак вже наступного дня обвинувачених передали на непідконтрольні території під час обміну полоненими.

З вересня 2020 року засуджених оголосили у розшук під час розгляду апеляційних скарг сторони захисту. За даними прокуратури, на кінець 2021 року обвинувачені перебували у Росії, де відмовлялися визнавати свою провину.

Нагадаємо, що громадянин України подав позов проти росіян до суду в Аргентині. Він заявив, що його катували на тимчасово окупованій території України. 

Також ми писали про те, що єпископ УПЦ Никита відсудив компенсацію в ЗМІ за публікацію про інтим з неповнолітнім хористом.

теракт
суд
смерть
Харків
правосуддя
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