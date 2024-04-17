Суд закрив справу по теракту біля Палацу спорту у Харкові — її розглядали 9 років
Апеляційний суд Полтавської області прийняв рішення не задовольняти апеляційні скарги обвинувачених у теракті під час Маршу єдності в Харкові, що сталася у 2015 році. Це означає, що справа була остаточно закрита після дев'яти років розгляду у судових інстанціях.
Про це повідомив представник потерпілих Олег Головков, в середу, 17 квітня.
Рішення суду по теракту
Суд залишив апеляційні скарги не задовольнені, а вирок обвинуваченим залишено без змін,
"Сьогодні суд поставив крапку в розгляді кримінального провадження зі звинувачення Дворнікова, Башликова та Тетюцького у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258 ККУ (теракт)", — зазначив Головков.
Теракт біля Палацу спорту
Теракт стався 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу "Єдності та гідності". Подія була кваліфікована як теракт, під час якого загинули двоє людей, а 11 отримали поранення. Пізніше двоє поранених померли в лікарні.
Спецслужби затримали трьох харків'ян — Сергія Башликова, Віктора Тетюцького, Володимира Дворнікова — за підозрою у вчиненні злочину. За версією СБУ, обвинувачених завербували російські спецслужби. Для підготовки до злочину чоловіки виїжджали до Росії, а за проведення теракту обіцяли 10 тисяч доларів.
У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова визнав обвинувачених винними у теракті і призначив довічне ув'язнення. Однак вже наступного дня обвинувачених передали на непідконтрольні території під час обміну полоненими.
З вересня 2020 року засуджених оголосили у розшук під час розгляду апеляційних скарг сторони захисту. За даними прокуратури, на кінець 2021 року обвинувачені перебували у Росії, де відмовлялися визнавати свою провину.
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