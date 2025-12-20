В Харькове судья сбила двух школьниц — что известно

Судья сбила двух подростков в Харькове — ей объявили о подозрении
В Харькове судья за рулем автомобиля наехала на двух пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получили несовершеннолетние девушки.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в субботу, 20 декабря.
Харьковской судье, которая сбила школьниц, объявили о подозрении
Авария произошла 18 декабря около 15:50. По данным следствия, водитель автомобиля Hyundai Accent, во время проезда нерегулируемого пешеходного перехода не сбавила скорость и не предоставила преимущество пешеходам, которые переходили проезжую часть дороги.
В результате ДТП тяжелые телесные повреждения получили две девушки в возрасте 13 и 14 лет. Обоих пострадавших госпитализировали, сейчас они находятся в реанимационном отделении.
Сейчас правоохранители проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Прокуроры готовят представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на избрание судье меры пресечения.
