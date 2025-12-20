Відео
Суддя збила двох підлітків у Харкові — їм оголосили про підозру

Суддя збила двох підлітків у Харкові — їй оголосили про підозру

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 17:07
У Харкові суддя збила двох школярок — що відомо
Місце ДТП. Фото: Офіс генпрокурора

У Харкові суддя за кермом автомобілю наїхала на двох пішоходів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжкі травми отримали неповнолітні дівчата.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в суботу, 20 грудня.

Аварія сталася 18 грудня близько 15:50. За даними слідства, водійка автомобіля Hyundai Accent, під час проїзду нерегульованого пішохідного переходу не зменшила швидкість та не надала перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги.

Унаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження отримали дві дівчини віком 13 та 14 років. Обох потерпілих госпіталізували, наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні.

Наразі правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин події. Прокурори готують подання до Вищої ради правосуддя щодо надання згоди на обрання судді запобіжного заходу.

ДТП Харків аварія судді підозра
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
