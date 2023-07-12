Будут судить экскеровника управления СБУ в Харьковской области: его грозит пожизненный срок

Бывший руководитель управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Фото: пресс-служба Государственного бюро расследований

Направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Он обвиняется в государственной измене и совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

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Материалы дела

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в марте текущего года, после чего продолжался процесс ознакомления обвиняемого с материалами дела.

После завершения досудебного расследования сторона защиты пыталась затягивать процесс ознакомления с материалами уголовного производства, ошибочно полагая, что это приведет к нарушению процессуальных сроков и, как следствие, позволит избежать ответственности. Однако следователями процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора была ограничена сторона защиты и приняты меры по недопущению нарушения разумных сроков досудебного расследования.

"В ходе расследования было установлено, что экс-чиновник накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления на территорию Украины вооруженных сил России. Но вместо организации работы по противодействию врагу, он фактически занялся саботажем", — рассказывают в бюро расследований.

По данным следствия, Роман Дудин был убежден в успешности операции государства-агрессора и рассчитывал на снисходительное отношение к себе со стороны оккупационных властей РФ.



Экс-руководитель управления СБУ в Харьковской области:

организовал совершение подчиненными работниками попытки отстранения Председателя Харьковской областной государственной (военной) администрации от выполнения возложенных на него обязанностей с целью препятствования осуществления им необходимых мер правового режима военного положения и попытки захвата государственной власти в регионе;

дискредитировал действующую власть Харькова и Харьковской области путем освещения в средствах массовой информации недостоверной информации с целью дестабилизации ситуации в области;

препятствовал функционированию единой системы управления сил безопасности и сил обороны и последующего бездействия органов безопасности Харькова и Харьковской области;

не обеспечил выполнения возложенных на УСБУ в Харьковской области задач и при отсутствии никаких законных оснований отдал приказ личному составу управления покинуть административное помещение и территорию г. Харьков (место несения службы) при отсутствии предпосылок для этого;

создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в административном здании УСБУ в Харьковской области оружия, боевых запасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих;

самовольно оставил место несения службы без уважительных причин, совершенное в условиях военного положения.

Бывший руководитель УСБУ в Харьковской области обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УК Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что Владимир Зеленский уволил Романа Дудина в день приезда в Харьков в прошлом году. По словам главы государства, начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин не работал на защиту города с первых дней российской войны.

Также мы писали о том, что силовики разоблачили "крота" спецслужб России в харьковском управлении СБУ . Он работал под прикрытием и получил этот пост после вторжения России в Украину.