Судитимуть екскерівника управління СБУ в Харківській області: його загрожує довічний термін

Колишній керівник управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін. Фото: пресслужба Державного бюро розслідувань

Скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника Управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Його обвинувачують у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Матеріали справи

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у березні поточного року, після цього тривав процес ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи.

Після завершення досудового розслідування сторона захисту намагалась затягувати процес ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, хибно вважаючи, що це призведе до порушення процесуальних строків та, як наслідок, дозволить уникнути відповідальності. Однак слідчими за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора було обмежено сторону захисту та вжито заходів щодо недопущення порушення розумних строків досудового розслідування.

"У ході розслідування було встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу на територію України збройних сил рф. Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем", — розповідають у бюро розслідувань.

За даними слідства, Роман Дудін був переконаний в успішності операції держави-агресора та розраховував на поблажливе ставлення до себе зі сторони окупаційної влади РФ.



Екскерівник Управління СБУ:

організував вчинення підлеглими працівниками спроби усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків з метою перешкоджання здійснення ним необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спроби захоплення державної влади в регіоні;

дискредитував чинну владу м. Харкова та Харківської області шляхом висвітлення в засобах масової інформації недостовірної інформації з метою дестабілізації ситуації в області;

перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і подальшої бездіяльності органів безпеки м. Харків та Харківської області;

не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу управління покинути адміністративне приміщення та територію м. Харків (місце несення служби) за відсутності передумов для цього;

створив умови для здачі ворогові наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців;

самовільно залишив місце несення служби без поважних причин, вчинене в умовах воєнного стану.

Колишній керівник УСБУ в Харківській області обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна в день приїзду до Харкова минулого року. За словами глави держави, начальник СБУ у Харківській області Роман Дудін не працював на захист міста з перших днів російської війни.

Також ми писали про те, що силовики викрили "крота" спецслужб рф у харківському управлінні СБУ. Він працював під прикриттям та отримав цю посаду після вторгнення росії в Україну.