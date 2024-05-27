Будут судить мужчину, который в первые дни полномасштабного вторжения России помогал врагу прорвать оборону Харькова.

Задержан мужчина, который помогал РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Дергачевском районном суде Харьковской области будут судить мужчину, который в первые дни полномасштабного вторжения помогал РФ прорвать оборону Харькова. Ему грозит лишение свободы сроком от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 27 мая.

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мужчины по факту государственной измены. Его судят за то, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ он помогал врагу прорвать оборону Харькова.

"По данным следствия, харьковчанин с первого дня полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины помогал государству-агрессору. Он систематически "сливал" информацию о Силах обороны в Харькове и пригороде", — говорится в сообщении.

Найденные вещи при обыске. Фото: Харьковская областная прокуратура



Известно, что все данные он передавал своей крестной, являющейся военнослужащим частной военной компании "Редут", подчиняющейся главному управлению генерального штаба вооруженных сил РФ. Женщина известна в кругах оккупантов по позывному "Багира". Мужчина посылал ей скриншоты с карт и делал на них отметки с местом базирования ВСУ, их техникой и силами ПВО.

"Накануне освобождения региона фигурант "залег на дно" – приостановил контакты с родственницей и почти не выходил из собственного дома в окрестностях областного центра", — говорится в сообщении.

Обвиняемого правоохранители разоблачили в марте 2024 года, он находится под стражей. Впоследствии его будут судить в Дергачевском районном суде Харьковской области.

Обвиняемый мужчина находится под стражей. Фото: Харьковская областная прокуратура



Харьковчанину грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без. Управление СБУ в Харьковской области занимается досудебным расследованием.

Напомним, что суд объявил приговор мужчине, который в конце марта в Киеве в Святошинском районе угнал автомобиль с парковочной площадки. Он проведет за решеткой пять лет и два месяца.

Также мы сообщали о том, что во Львовской области вынесли приговор мужчине, избившему полицейского из-за того, что боялся получить от него повестку. Обвиняемый проведет два месяца под домашним арестом.