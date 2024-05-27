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Судитимуть харків’янина, який з перших днів війни допомагав Росії прорвати оборону Харкова

27 травня 2024 13:22
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Судитимуть чоловіка, який у перші дні повномасштабного вторгнення рф допомогав ворогу прорвати оборону Харкова
Затримано чоловіка, який допомагав РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Дергачівському районному суді Харківської області судитимуть чоловіка, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав РФ прорвати оборону Харкова. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у понеділок, 27 травня.

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Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного
чоловіка за фактом державної зради. Його судитимуть за те, що у  перші дні повномасштабного вторгнення РФ він допомагав ворогу прорвати оборону Харкова.

"За даними слідства, харківʼянин з першого дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України допомагав державі-агресору. Він систематично "зливав" інформацію про Сили оборони у Харкові та передмісті", — йдеться в повідомленні.

Судитимуть харків’янина, який з перших днів війни допомагав Росії прорвати оборону Харкова - фото 1
Знайденні речі під час обшуку. Фото: Харківська обласна прокуратура


Відомо, що всі дані він передавав своїй хрещеній, яка є військовослужбовцем приватної військової компанії "Редут", що підпорядковується головному управлінню генерального штабу збройних сил РФ. Жінка відома у колах окупантів за позивним "Багіра". Чоловік надсилав їй скриншоти з карт і робив на них відмітки з місцем базування ЗСУ, їхньої техніки та сил ППО.

"Напередодні звільнення регіону фігурант "заліг на дно" – призупинив контакти з родичкою та майже не виходив з власного будинку на околицях обласного центру", — йдеться в повідомленні. 

Обвинуваченого правоохоронці викрили у березні 2024 року, він перебуває під вартою. Згодом його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області. 

Судитимуть чоловіка, який у перші дні повномасштабного вторгнення рф допомогав ворогу прорвати оборону Харкова
Обвинувачений чоловік перебуває під вартою. Фото: Харківська обласна прокуратура


Харків'янину загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна, або без. Управління СБУ в Харківській області займається досудовим розслідуванням.

Нагадаємо, що суд оголосив вирок чоловіку, який наприкінці березня у Києві у Святошинському районі викрав автомобіль з паркувального майданчика. Він проведе за ґратами п’ять років і два місяці. 

Також ми повідомляли про те, що у Львівській області винесли вирок чоловіку, який побив поліцейського через те, що боявся отримати від нього повістку. Обвинувачений проведе два місяці під домашнім арештом.

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