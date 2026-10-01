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Главная Харьков Сухо и прохладно: прогноз погоды для Харьковщины на завтра

Сухо и прохладно: прогноз погоды для Харьковщины на завтра

Ua ru
1 октября 2026 18:21
Погода в Харькове 2 октября: прогноз для горожан на пятницу
Люди в Харькове. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Октябрь продолжает приносить в Харьковскую область сухую и заметно прохладную погоду. В пятницу, 2 октября, в регионе сохранится переменная облачность без осадков, однако северный ветер будет придавать осеннюю свежесть. Синоптики предупреждают, что уже в следующую ночь в области ожидаются первые заморозки на земле, но через несколько дней в регион вернется комфортное тепло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области на 2 октября

В пятницу, 2 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер будет северного направления со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+18 °С.

Прогноз для Харькова

В Харькове 2 октября также прогнозируется сухая погода с переменной облачностью. Ветер северной четверти, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет колебаться в пределах +5…+7 °С тепла, а днем воздух прогреется до +14…+16 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на отсутствие осадков, уровень пожарной опасности в области остается относительно умеренным. По данным синоптиков, на 2 октября высокий (четвертый) класс опасности действует только в Богодухове. Средний (третий) уровень опасности прогнозируется для Золочева, Коломака, Харькова, Слобожанского, Великого Бурлука, Изюма, Лозовой и Берестина.

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Прогноз на 3–6 октября

Сухой период в регионе продлится и в дальнейшем, однако температурные показатели будут колебаться:

  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2…+7 °С, а на поверхности почвы местами возможны заморозки 0…-3 °С. Днем ожидается +12…+17 °С.
  • 4 октября: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +2…+7 °С тепла, днем — +12…+17 °С.
  • 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. В регионе начнётся постепенное потепление: температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, а днём прогреется до приятных +15…+20 °С.
  • 6 октября: сохранится сухая и тёплая погода с переменной облачностью. Ветер переменного направления, слабый (3–8 м/с). Ночью ожидается +6…+11 °С, а днем столбики термометров снова покажут +15…+20 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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