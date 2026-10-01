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Головна Харків Сухо та прохолодно: прогноз погоди для Харківщини на завтра

Сухо та прохолодно: прогноз погоди для Харківщини на завтра

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1 жовтня 2026 18:21
Погода у Харкові 2 жовтня: прогноз для містян на п'ятницю
Люди у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жовтень продовжує приносити на Харківщину суху та відчутно прохолодну погоду. У п'ятницю, 2 жовтня, у регіоні утримуватиметься мінлива хмарність без опадів, проте північний вітер додаватиме осінньої свіжості. Синоптики попереджають, що вже наступної ночі в області очікуються перші заморозки на ґрунті, але за кілька днів у регіон повернеться комфортне тепло.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області на 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. День мине без опадів. Вітер буде північної чверті зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С тепла. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 °С.

Прогноз для Харкова

У Харкові 2 жовтня також прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. Вітер північної чверті, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі коливатиметься в межах +5…+7 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +14…+16 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри відсутність опадів, рівень пожежної загрози в області залишається відносно помірним. За даними синоптиків, на 2 жовтня високий (четвертий) клас небезпеки діє лише у Богодухові. Середній (третій) рівень загрози прогнозують для Золочева, Коломака, Харкова, Слобожанського, Великого Бурлука, Ізюма, Лозової та Берестина.

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Прогноз на 3–6 жовтня

Сухий період у регіоні триватиме й надалі, однак температурні показники коливатимуться: 

  • 3 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +2…+7 °С тепла, а на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0…-3 °С. Удень очікується +12…+17 °С.
  • 4 жовтня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +2…+7 °С тепла, удень — +12…+17 °С.
  • 5 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. У регіоні почнеться поступове потепління: температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, а вдень прогріється до приємних +15…+20 °С.
  • 6 жовтня: утримуватиметься суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Вітер змінних напрямків, слабкий (3–8 м/с). Вночі очікується +6…+11 °С тепла, а вдень стовпчики термометрів знову покажуть +15…+20 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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