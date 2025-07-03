В Харькове суд ужесточил наказание суррогатной матери за незаконный вывоз ребенка

Беременность. Фото: Freepik

Харьковский апелляционный суд принял решение об ужесточении наказания суррогатной матери, которая признана виновной в пособничестве подделке документов и незаконной переправке ребенка за границу. Женщина была суррогатной матерью ребенка, биологическими родителями которого являются граждане Германии.

Об этом сообщает издание "Думка" со ссылкой на решение суда.

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Она оформила фальшивое свидетельство о рождении и вывезла ребенка за пределы Украины. Ленинский районный суд Харькова ранее признал ее виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за подделку документов и незаконную переправку лиц через государственную границу.

Несмотря на это, тогда суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком на два года. Однако такое решение обжаловали и прокурор, и представитель потерпевшей стороны.

Апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобы и признала, что предыдущий суд не в полной мере учел обстоятельства дела, назначив слишком мягкое наказание.

В итоге коллегия судей приняла окончательное решение — два года реального лишения свободы.

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