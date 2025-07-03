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Главная Харьков Суррогатную мать осудили на два года за подделку документов

Суррогатную мать осудили на два года за подделку документов

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 09:51
В Харькове суд ужесточил наказание суррогатной матери за незаконный вывоз ребенка
Беременность. Фото: Freepik

Харьковский апелляционный суд принял решение об ужесточении наказания суррогатной матери, которая признана виновной в пособничестве подделке документов и незаконной переправке ребенка за границу. Женщина была суррогатной матерью ребенка, биологическими родителями которого являются граждане Германии.

Об этом сообщает издание "Думка" со ссылкой на решение суда.

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Она оформила фальшивое свидетельство о рождении и вывезла ребенка за пределы Украины. Ленинский районный суд Харькова ранее признал ее виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за подделку документов и незаконную переправку лиц через государственную границу.

Несмотря на это, тогда суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком на два года. Однако такое решение обжаловали и прокурор, и представитель потерпевшей стороны.

Апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобы и признала, что предыдущий суд не в полной мере учел обстоятельства дела, назначив слишком мягкое наказание.

В итоге коллегия судей приняла окончательное решение — два года реального лишения свободы.

Напомним, недавно судили мужчину, который поехал отдохнуть в Карпаты, а его обвинили в незаконном пересечении границы.

Во Львовской области судили военнослужащего, который выстрелил в собрата.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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