В Харькове суд ужесточил наказание суррогатной матери за незаконный вывоз ребенка

Суррогатную мать осудили на два года за подделку документов
Харьковский апелляционный суд принял решение об ужесточении наказания суррогатной матери, которая признана виновной в пособничестве подделке документов и незаконной переправке ребенка за границу. Женщина была суррогатной матерью ребенка, биологическими родителями которого являются граждане Германии.
Об этом сообщает издание "Думка" со ссылкой на решение суда.
Женщина подделала документы, чтобы вывезти ребенка из Украины
Она оформила фальшивое свидетельство о рождении и вывезла ребенка за пределы Украины. Ленинский районный суд Харькова ранее признал ее виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за подделку документов и незаконную переправку лиц через государственную границу.
Несмотря на это, тогда суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы, но освободил от его отбывания с испытательным сроком на два года. Однако такое решение обжаловали и прокурор, и представитель потерпевшей стороны.
Апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобы и признала, что предыдущий суд не в полной мере учел обстоятельства дела, назначив слишком мягкое наказание.
В итоге коллегия судей приняла окончательное решение — два года реального лишения свободы.
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