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Головна Харків Сурогатну матір засудили на два роки за підробку документів

Сурогатну матір засудили на два роки за підробку документів

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 09:51
У Харкові суд посилив покарання сурогатній матері за незаконне вивезення дитини
Вагітність. Фото: Freepik

Харківський апеляційний суд ухвалив рішення про посилення покарання сурогатній матері, яку визнано винною у пособництві підробці документів і незаконному переправленні дитини за кордон. Жінка була сурогатною матір’ю дитини, біологічними батьками якої є громадяни Німеччини.

Про це повідомляє видання "Думка" з посиланням на рішення суду.

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Вона оформила фальшиве свідоцтво про народження та вивезла дитину за межі України. Ленінський районний суд Харкова раніше визнав її винною за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за підроблення документів і незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Попри це, тоді суд призначив їй покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, але звільнив від його відбування з іспитовим терміном на два роки. Однак таке рішення оскаржили і прокурор, і представник потерпілої сторони.

Апеляційна інстанція частково задовольнила скарги та визнала, що попередній суд не повною мірою врахував обставини справи, призначивши надто м’яке покарання.

У підсумку колегія суддів ухвалила остаточне рішення — два роки реального позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно судили чоловіка, який поїхав відпочити в Карпати, а його звинуватили у незаконному перетині кордону

У Львівській області судили військовослужбовця, який вистрелив у побратима.

суд Харків документи підробки судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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