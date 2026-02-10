Видео
Україна
Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Видео

Свет будут выключать почти все сутки — графики для Харьковщины

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 09:26
Харьковоблэнерго предупредило о графиках отключений на 10 февраля
Ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Харьковской области во вторник, 10 февраля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение принято по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за тяжелой ситуации в работе энергетических объектов после массированных российских атак.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго", пишет Новини.LIVE.

Графики отключений света в Харькове 10 февраля

Ограничения электроснабжения продлятся с 00:00 до 24:00. Время отключений определено для каждой очереди отдельно с учетом периодов на переключение, которые являются ориентировочными.

Очередь 1.1

  • 00:00-01:30
  • 05:00-12:00
  • 15:30-22:30

Очередь 1.2

  • 00:00-01:30
  • 05:00-12:00
  • 15:30-22:30

Очередь 2.1

  • 00:00-01:30
  • 05:00-12:00
  • 15:30-22:30

Очередь 2.2

  • 00:00-01:30
  • 05:00-12:00
  • 15:30-22:30

Очередь 3.1

  • 00:00-05:00
  • 08:30-15:30
  • 19:00-24:00

Очередь 3.2

  • 00:00-05:00
  • 08:30-15:30
  • 19:00-24:00

Очередь 4.1

  • 00:00-05:00
  • 08:30-15:30
  • 19:00-24:00

Очередь 4.2

  • 00:00-05:00
  • 08:30-15:30
  • 19:00-24:00

Очередь 5.1

  • 01:30-08:30
  • 12:00-19:00
  • 22:30-24:00

Очередь 5.2

  • 01:30-08:30
  • 12:00-19:00
  • 22:30-24:00

Очередь 6.1

  • 01:30-08:30
  • 12:00-19:00
  • 22:30-24:00

Очередь 6.2

  • 01:30-08:30
  • 12:00-19:00
  • 22:30-24:00

Также сообщается, что для промышленных потребителей и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.

В "Харьковоблэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому жителей области просят следить за официальными сообщениями и возможными изменениями в графиках.

Напомним, вчера мэр Бурштына сообщил о состоянии Бурштынской ТЭЦ после серии атак.

Министр энергетики Денис Шмыгаль недавно сделал публичное заявление о том, как в Украине преодолевают последствия атак РФ на энергетику.

Харьков электроэнергия Харьковская область графики отключений света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
