Харьковоблэнерго предупредило о графиках отключений на 10 февраля

Свет будут выключать почти все сутки — графики для Харьковщины
В Харьковской области во вторник, 10 февраля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение принято по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за тяжелой ситуации в работе энергетических объектов после массированных российских атак.
Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго", пишет Новини.LIVE.
Графики отключений света в Харькове 10 февраля
Ограничения электроснабжения продлятся с 00:00 до 24:00. Время отключений определено для каждой очереди отдельно с учетом периодов на переключение, которые являются ориентировочными.
Очередь 1.1
- 00:00-01:30
- 05:00-12:00
- 15:30-22:30
Очередь 1.2
- 00:00-01:30
- 05:00-12:00
- 15:30-22:30
Очередь 2.1
- 00:00-01:30
- 05:00-12:00
- 15:30-22:30
Очередь 2.2
- 00:00-01:30
- 05:00-12:00
- 15:30-22:30
Очередь 3.1
- 00:00-05:00
- 08:30-15:30
- 19:00-24:00
Очередь 3.2
- 00:00-05:00
- 08:30-15:30
- 19:00-24:00
Очередь 4.1
- 00:00-05:00
- 08:30-15:30
- 19:00-24:00
Очередь 4.2
- 00:00-05:00
- 08:30-15:30
- 19:00-24:00
Очередь 5.1
- 01:30-08:30
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Очередь 5.2
- 01:30-08:30
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Очередь 6.1
- 01:30-08:30
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Очередь 6.2
- 01:30-08:30
- 12:00-19:00
- 22:30-24:00
Также сообщается, что для промышленных потребителей и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.
В "Харьковоблэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому жителей области просят следить за официальными сообщениями и возможными изменениями в графиках.
Напомним, вчера мэр Бурштына сообщил о состоянии Бурштынской ТЭЦ после серии атак.
Министр энергетики Денис Шмыгаль недавно сделал публичное заявление о том, как в Украине преодолевают последствия атак РФ на энергетику.
