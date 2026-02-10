Харьковоблэнерго предупредило о графиках отключений на 10 февраля

Ремонтные работы. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Харьковской области во вторник, 10 февраля, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Такое решение принято по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за тяжелой ситуации в работе энергетических объектов после массированных российских атак.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго", пишет Новини.LIVE.

Ограничения электроснабжения продлятся с 00:00 до 24:00. Время отключений определено для каждой очереди отдельно с учетом периодов на переключение, которые являются ориентировочными.

Очередь 1.1

00:00-01:30

05:00-12:00

15:30-22:30

Очередь 1.2

00:00-01:30

05:00-12:00

15:30-22:30

Очередь 2.1

00:00-01:30

05:00-12:00

15:30-22:30

Очередь 2.2

00:00-01:30

05:00-12:00

15:30-22:30

Очередь 3.1

00:00-05:00

08:30-15:30

19:00-24:00

Очередь 3.2

00:00-05:00

08:30-15:30

19:00-24:00

Очередь 4.1

00:00-05:00

08:30-15:30

19:00-24:00

Очередь 4.2

00:00-05:00

08:30-15:30

19:00-24:00

Очередь 5.1

01:30-08:30

12:00-19:00

22:30-24:00

Очередь 5.2

01:30-08:30

12:00-19:00

22:30-24:00

Очередь 6.1

01:30-08:30

12:00-19:00

22:30-24:00

Очередь 6.2

01:30-08:30

12:00-19:00

22:30-24:00

Также сообщается, что для промышленных потребителей и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.

В "Харьковоблэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому жителей области просят следить за официальными сообщениями и возможными изменениями в графиках.

Напомним, вчера мэр Бурштына сообщил о состоянии Бурштынской ТЭЦ после серии атак.

Министр энергетики Денис Шмыгаль недавно сделал публичное заявление о том, как в Украине преодолевают последствия атак РФ на энергетику.