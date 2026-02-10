Відео
Головна Харків Світло вимикатимуть майже всю добу — графіки для Харківщини

Світло вимикатимуть майже всю добу — графіки для Харківщини

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 09:26
Харківобленерго попередило про графіки відключень на 10 лютого
Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Харківській області у вівторок, 10 лютого, протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення ухвалене за вказівкою НЕК "Укренерго" через важку ситуацію в роботі енергетичних об'єктів після масованих російсьих атак.

Про це повідомили у "Харківобленерго", пише Новини.LIVE.

Читайте також:

Графіки відключень світла у Харкові 10 лютого

Обмеження електропостачання триватимуть з 00:00 до 24:00. Час відключень визначений для кожної черги окремо з урахуванням періодів на перемикання, які є орієнтовними.

Черга 1.1

  • 00:00–01:30
  • 05:00–12:00
  • 15:30–22:30

Черга 1.2

  • 00:00–01:30
  • 05:00–12:00
  • 15:30–22:30

Черга 2.1

  • 00:00–01:30
  • 05:00–12:00
  • 15:30–22:30

Черга 2.2

  • 00:00–01:30
  • 05:00–12:00
  • 15:30–22:30

Черга 3.1

  • 00:00–05:00
  • 08:30–15:30
  • 19:00–24:00

Черга 3.2

  • 00:00–05:00
  • 08:30–15:30
  • 19:00–24:00

Черга 4.1

  • 00:00–05:00
  • 08:30–15:30
  • 19:00–24:00

Черга 4.2

  • 00:00–05:00
  • 08:30–15:30
  • 19:00–24:00

Черга 5.1

  • 01:30–08:30
  • 12:00–19:00
  • 22:30–24:00

Черга 5.2

  • 01:30–08:30
  • 12:00–19:00
  • 22:30–24:00

Черга 6.1

  • 01:30–08:30
  • 12:00–19:00
  • 22:30–24:00

Черга 6.2

  • 01:30–08:30
  • 12:00–19:00
  • 22:30–24:00

Також повідомляється, що для промислових споживачів і бізнесу протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності.

У "Харківобленерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому жителів області просять стежити за офіційними повідомленнями та можливими змінами в графіках.

Нагадаємо, вчора мер Бурштина повідомив про стан Бурштинської ТЕЦ після серії атак

Міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно зробив публічну заяву про те, як в Україні долають наслідки атак РФ на енергетику.

Харків електроенергія Харківська область графіки відключень світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
