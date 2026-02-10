Харківобленерго попередило про графіки відключень на 10 лютого

Світло вимикатимуть майже всю добу — графіки для Харківщини
У Харківській області у вівторок, 10 лютого, протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення ухвалене за вказівкою НЕК "Укренерго" через важку ситуацію в роботі енергетичних об'єктів після масованих російсьих атак.
Про це повідомили у "Харківобленерго", пише Новини.LIVE.
Графіки відключень світла у Харкові 10 лютого
Обмеження електропостачання триватимуть з 00:00 до 24:00. Час відключень визначений для кожної черги окремо з урахуванням періодів на перемикання, які є орієнтовними.
Черга 1.1
- 00:00–01:30
- 05:00–12:00
- 15:30–22:30
Черга 1.2
- 00:00–01:30
- 05:00–12:00
- 15:30–22:30
Черга 2.1
- 00:00–01:30
- 05:00–12:00
- 15:30–22:30
Черга 2.2
- 00:00–01:30
- 05:00–12:00
- 15:30–22:30
Черга 3.1
- 00:00–05:00
- 08:30–15:30
- 19:00–24:00
Черга 3.2
- 00:00–05:00
- 08:30–15:30
- 19:00–24:00
Черга 4.1
- 00:00–05:00
- 08:30–15:30
- 19:00–24:00
Черга 4.2
- 00:00–05:00
- 08:30–15:30
- 19:00–24:00
Черга 5.1
- 01:30–08:30
- 12:00–19:00
- 22:30–24:00
Черга 5.2
- 01:30–08:30
- 12:00–19:00
- 22:30–24:00
Черга 6.1
- 01:30–08:30
- 12:00–19:00
- 22:30–24:00
Черга 6.2
- 01:30–08:30
- 12:00–19:00
- 22:30–24:00
Також повідомляється, що для промислових споживачів і бізнесу протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності.
У "Харківобленерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому жителів області просять стежити за офіційними повідомленнями та можливими змінами в графіках.
Нагадаємо, вчора мер Бурштина повідомив про стан Бурштинської ТЕЦ після серії атак.
Міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно зробив публічну заяву про те, як в Україні долають наслідки атак РФ на енергетику.
