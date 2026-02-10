Харківобленерго попередило про графіки відключень на 10 лютого

Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Харківській області у вівторок, 10 лютого, протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Таке рішення ухвалене за вказівкою НЕК "Укренерго" через важку ситуацію в роботі енергетичних об'єктів після масованих російсьих атак.

Про це повідомили у "Харківобленерго", пише Новини.LIVE.

Обмеження електропостачання триватимуть з 00:00 до 24:00. Час відключень визначений для кожної черги окремо з урахуванням періодів на перемикання, які є орієнтовними.

Черга 1.1

00:00–01:30

05:00–12:00

15:30–22:30

Черга 1.2

00:00–01:30

05:00–12:00

15:30–22:30

Черга 2.1

00:00–01:30

05:00–12:00

15:30–22:30

Черга 2.2

00:00–01:30

05:00–12:00

15:30–22:30

Черга 3.1

00:00–05:00

08:30–15:30

19:00–24:00

Черга 3.2

00:00–05:00

08:30–15:30

19:00–24:00

Черга 4.1

00:00–05:00

08:30–15:30

19:00–24:00

Черга 4.2

00:00–05:00

08:30–15:30

19:00–24:00

Черга 5.1

01:30–08:30

12:00–19:00

22:30–24:00

Черга 5.2

01:30–08:30

12:00–19:00

22:30–24:00

Черга 6.1

01:30–08:30

12:00–19:00

22:30–24:00

Черга 6.2

01:30–08:30

12:00–19:00

22:30–24:00

Також повідомляється, що для промислових споживачів і бізнесу протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності.

У "Харківобленерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому жителів області просять стежити за офіційними повідомленнями та можливими змінами в графіках.

Нагадаємо, вчора мер Бурштина повідомив про стан Бурштинської ТЕЦ після серії атак.

Міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно зробив публічну заяву про те, як в Україні долають наслідки атак РФ на енергетику.