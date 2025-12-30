В Харьковской области завтра действуют графики почасовых отключений

Света не будет часами — графики отключений для Харьковщины
В Харьковской области во вторник, 30 декабря, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут действовать в связи со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.
Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго" в понедельник, 29 декабря.
Графики отключения в Харьковской области
Решением оператора энергосистемы "Укрэнерго", во вторник, 30 декабря, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ) по всей Харьковской области. Эта ситуация в Объединенной энергосистеме сложилась из-за вражеских обстрелов.
Часы отсутствия электроснабжения указаны по очередям/подочередям с ориентировочным учетом времени на переключение:
1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00
Для промышленности и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ). Жителей Харьковщины предупреждают о том, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется. Поэтому следует следить за обновлениями на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
Напомним, что во Львове 30 декабря будут действовать графики отключения света. Из-за сложной ситуации света не будет по несколько часов.
Ранее мы также информировали, что ДТЭК сообщила о графиках экстренных отключений света. Причиной отключений являются атаки РФ по объектам энергетической инфраструктуры.
