Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Света не будет часами — графики отключений для Харьковщины

Света не будет часами — графики отключений для Харьковщины

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 00:15
В Харьковской области завтра действуют графики почасовых отключений
Энергетик работает над восстановлением света. Фото: Харьковоблэнерго

В Харьковской области во вторник, 30 декабря, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут действовать в связи со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго" в понедельник, 29 декабря.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения в Харьковской области

Решением оператора энергосистемы "Укрэнерго", во вторник, 30 декабря, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ) по всей Харьковской области. Эта ситуация в Объединенной энергосистеме сложилась из-за вражеских обстрелов.

Світло вимикатимуть всю добу — що чекає Харківщину завтра - фото 1
Сообщение Харьковоблэнерго Украины в Telegram. Фото: скриншот

Часы отсутствия электроснабжения указаны по очередям/подочередям с ориентировочным учетом времени на переключение:

1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Для промышленности и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ). Жителей Харьковщины предупреждают о том, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется. Поэтому следует следить за обновлениями на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Напомним, что во Львове 30 декабря будут действовать графики отключения света. Из-за сложной ситуации света не будет по несколько часов.

Ранее мы также информировали, что ДТЭК сообщила о графиках экстренных отключений света. Причиной отключений являются атаки РФ по объектам энергетической инфраструктуры.

Харьков электроэнергия Харьковская область энергосистема отключения света графики отключений света
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации