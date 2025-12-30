В Харьковской области завтра действуют графики почасовых отключений

Энергетик работает над восстановлением света. Фото: Харьковоблэнерго

В Харьковской области во вторник, 30 декабря, в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут действовать в связи со сложной ситуацией в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго" в понедельник, 29 декабря.

Решением оператора энергосистемы "Укрэнерго", во вторник, 30 декабря, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ) по всей Харьковской области. Эта ситуация в Объединенной энергосистеме сложилась из-за вражеских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения указаны по очередям/подочередям с ориентировочным учетом времени на переключение:

1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Для промышленности и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ). Жителей Харьковщины предупреждают о том, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется. Поэтому следует следить за обновлениями на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

Напомним, что во Львове 30 декабря будут действовать графики отключения света. Из-за сложной ситуации света не будет по несколько часов.

