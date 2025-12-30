В Харківській області завтра діють графіки погодинних відключень

Енергетик працює над відновленням світла. Фото: Харківобленерго

У Харківській області у вівторок, 30 грудня, протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Вони діятимуть у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами.

Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго" у понеділок, 29 грудня.

Графіки відключення у Харківській області

Рішенням оператора енергосистеми "Укренерго", у вівторок, 30 грудня, з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ) по усій Харківській області. Ця ситуація в Об’єднаній енергосистемі склалася через ворожі обстріли.

Допис Харківобленерго України у Telegram. Фото: скриншот

Години відсутності електропостачання вказані по чергам/підчергам з орієнтовним урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30

2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00

4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Для промисловості та бізнесу протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП). Жителів Харківщини попереджають про те, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється. Тож слід стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

