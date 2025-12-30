Відео
Світла не буде годинами — графіки відключень для Харківщини

Світла не буде годинами — графіки відключень для Харківщини

Дата публікації: 30 грудня 2025 00:15
В Харківській області завтра діють графіки погодинних відключень
Енергетик працює над відновленням світла. Фото: Харківобленерго

У Харківській області у вівторок, 30 грудня, протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Вони діятимуть у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами.

Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго" у понеділок, 29 грудня. 

Графіки відключення у Харківській області

Рішенням оператора енергосистеми "Укренерго", у вівторок, 30 грудня, з 00:00 до 24:00 будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ) по усій Харківській області. Ця ситуація в Об’єднаній енергосистемі склалася через ворожі обстріли.

Світло вимикатимуть всю добу — що чекає Харківщину завтра - фото 1
Допис Харківобленерго України у Telegram. Фото: скриншот

Години відсутності електропостачання вказані по чергам/підчергам з орієнтовним урахуванням часу на перемикання:

1.1 00:00-01:30; 06:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
2.1 00:00-01:30; 12:00-15:30; 19:00-22:30
2.2 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00
3.2 00:00-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 20:30-24:00
4.1 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00
4.2 01:30-05:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
5.1 05:00-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
5.2 01:30-08:00; 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-24:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 05:00-08:30; 12:00-19:00

Для промисловості та бізнесу протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП). Жителів Харківщини попереджають про те, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється. Тож слід стежити за оновленнями на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Нагадаємо, що у Львові 30 грудня діятимуть графіки відключення світла. Через складну ситуацію світла не буде по кілька годин.

Раніше ми також інформували, що ДТЕК повідомила про графіки екстрених відключень світла. Причиною відключень є атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури. 

Харків електроенергія Харківська область енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
