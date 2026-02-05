График отключения света Харьков 6 февраля — расписание и очереди

Свет по графику — когда завтра будут отключения в Харькове
Харьковская область проведет пятницу, 6 февраля, в режиме жестких ограничений электроснабжения. Графики будут действовать круглые сутки — с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Телеграм-канал компания "Харьковоблэнерго".
Расписание отключений на 6 февраля — сколько часов не будет света
Российские атаки истощили энергосистему и состояние остается тяжелым. Из-за этого энергетики вынуждены применять стабилизационные меры для всех категорий потребителей. Ограничения касаются как жилых домов, так и промышленных объектов.
Жителей региона разделили на шесть основных очередей. Для каждой из них определили конкретные часы "темноты". Следует учитывать время на технические переключения. Обычно это занимает дополнительные 30-40 минут.
Подробное расписание по группам:
Очереди 1 и 2: света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30 и с 17:00 до 24:00.
Очереди 3 и 4: электроэнергию отключат с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00.
Очереди 5 и 6: ограничения будут действовать с 03:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:30.
Бизнесу тоже придется экономить. Предприятия области получили отдельные графики ограничения мощности, которые будут действовать параллельно с бытовыми в течение всех суток. Полный перечень адресов по очередям энергетики уже обнародовали.
Ранее сообщалось, что 6 января в Одессе тоже будет действовать режим экстренных отключений. В городе ситуация сложнее из-за поломок на станциях.
А Владимир Зеленский назвал регионы Украины, где сейчас самая сложная ситуация со светом.
Читайте Новини.LIVE!