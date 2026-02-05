Видео
Главная Харьков Свет по графику — когда завтра будут отключения в Харькове

Свет по графику — когда завтра будут отключения в Харькове

Дата публикации 5 февраля 2026 23:20
График отключения света Харьков 6 февраля — расписание и очереди
Ремонт линии электропередач на Харьковщине. Фото: Харьковоблэнерго

Харьковская область проведет пятницу, 6 февраля, в режиме жестких ограничений электроснабжения. Графики будут действовать круглые сутки — с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Телеграм-канал компания "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

Расписание отключений на 6 февраля — сколько часов не будет света

Российские атаки истощили энергосистему и состояние остается тяжелым. Из-за этого энергетики вынуждены применять стабилизационные меры для всех категорий потребителей. Ограничения касаются как жилых домов, так и промышленных объектов.

Жителей региона разделили на шесть основных очередей. Для каждой из них определили конкретные часы "темноты". Следует учитывать время на технические переключения. Обычно это занимает дополнительные 30-40 минут.

Подробное расписание по группам:

Очереди 1 и 2: света не будет с 00:00 до 03:00, с 06:30 до 13:30 и с 17:00 до 24:00.

Очереди 3 и 4: электроэнергию отключат с 00:00 до 06:30, с 10:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00.

Очереди 5 и 6: ограничения будут действовать с 03:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:30.

Бизнесу тоже придется экономить. Предприятия области получили отдельные графики ограничения мощности, которые будут действовать параллельно с бытовыми в течение всех суток. Полный перечень адресов по очередям энергетики уже обнародовали.

Ранее сообщалось, что 6 января в Одессе тоже будет действовать режим экстренных отключений. В городе ситуация сложнее из-за поломок на станциях.

А Владимир Зеленский назвал регионы Украины, где сейчас самая сложная ситуация со светом.

Харьков энергетика отключения света свет графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
