Графік відключення світла Харків 6 лютого — розклад та черги

Ремонт лінії електропередач на Харківщині. Фото: Харківобленерго

Харківська область проведе п'ятницю, 6 лютого, в режимі жорстких обмежень електропостачання. Графіки діятимуть цілу добу — з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Телеграм-канал компанія "Харківобленерго".

Реклама

Читайте також:

Розклад відключень на 6 лютого — скільки годин не буде світла

Російські атаки виснажили енергосистему і стан залишається важким. Через це енергетики змушені застосовувати стабілізаційні заходи для всіх категорій споживачів. Обмеження стосуються як житлових будинків, так і промислових об’єктів.

Мешканців регіону розділили на шість основних черг. Для кожної з них визначили конкретні години "темряви". Слід враховувати час на технічні перемикання. Зазвичай це займає додаткові 30–40 хвилин.

Детальний розклад за групами:

Черги 1 та 2: світла не буде з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 13:30 та з 17:00 до 24:00.

Черги 3 та 4: електроенергію вимкнуть з 00:00 до 06:30, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00.

Черги 5 та 6: обмеження діятимуть з 03:30 до 10:00 та з 13:30 до 20:30.

Бізнесу теж доведеться заощаджувати. Підприємства області отримали окремі графіки обмеження потужності, які діятимуть паралельно з побутовими протягом усієї доби. Повний перелік адрес за чергами енергетики вже оприлюднили.

Раніше повідомлялось, що 6 січня в Одесі теж діятиме режим екстрених відключень. В місті ситуація складніша через поламки на станціях.

А Володимир Зеленський назвав регіони України, де наразі найскладніша ситуація зі світлом.