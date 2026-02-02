Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Свет по расписанию — на Харьковщине ввели графики на 2 февраля

Свет по расписанию — на Харьковщине ввели графики на 2 февраля

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 00:55
Графики отключения света на Харьковщине 2 февраля — расписание очередей
Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Харьковщина снова переходит на режим строгой экономии электричества из-за значительных повреждений сетей после российских ударов. В понедельник, 2 февраля, ограничения питания будут действовать круглосуточно для всех категорий потребителей.

Об этом официально сообщила компания "Харьковоблэнерго" со ссылкой на диспетчерский центр "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:

Кто и когда останется без электричества в Харькове

Світло за розкладом — на Харківщині ввели графіки на 2 лютого - фото 1
График отключений света в Харькове на 2 февраля. Фото: Скриншот

Энергосистема страны переживает тяжелые времена, ведь вражеские обстрелы спровоцировали дефицит мощности, поэтому специалисты ввели графики почасовых отключений. Для жителей Харьковской области подготовили 12 очередей, каждая из которых будет иметь несколько периодов без света в течение суток.

График отключений будет следующим:

  • Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: света не будет с 00:00 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до полуночи.
  • Очереди 3.1, 3.2, 4.1, 4.2: отключение запланированы на периоды 01:00-08:00, 11:30-18:30 и 22:00-24:00.
  • Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: электричество будут выключать с 04:30 до 11:30, а также с 15:00 до 22:00.

Списки конкретных адресов энергетики опубликовали в своем официальном Telegram-канале.

Бизнес и промышленные предприятия также должны подстроиться под новые реалии. Для них в течение всех суток будут действовать отдельные графики ограничения мощности.

Энергетики предупреждают о возможных изменениях. Если нагрузка будет расти слишком быстро, диспетчеры могут корректировать время отключений.

Ранее сообщалось, что в Киеве 2 февраля возвращают временные графики отключения света. Они начнут действовать с полуночи.

Напомним, ранее Шмыгаль озвучил новые шаги для укрепления энергетики Украины.

Харьков Укрэнерго свет блэкаут графики отключений света
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации