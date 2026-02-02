Графики отключения света на Харьковщине 2 февраля — расписание очередей

Ремонт линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Харьковщина снова переходит на режим строгой экономии электричества из-за значительных повреждений сетей после российских ударов. В понедельник, 2 февраля, ограничения питания будут действовать круглосуточно для всех категорий потребителей.

Об этом официально сообщила компания "Харьковоблэнерго" со ссылкой на диспетчерский центр "Укрэнерго".

График отключений света в Харькове на 2 февраля. Фото: Скриншот

Энергосистема страны переживает тяжелые времена, ведь вражеские обстрелы спровоцировали дефицит мощности, поэтому специалисты ввели графики почасовых отключений. Для жителей Харьковской области подготовили 12 очередей, каждая из которых будет иметь несколько периодов без света в течение суток.

График отключений будет следующим:

Очереди 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: света не будет с 00:00 до 04:30, с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до полуночи.

Очереди 3.1, 3.2, 4.1, 4.2: отключение запланированы на периоды 01:00-08:00, 11:30-18:30 и 22:00-24:00.

Очереди 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: электричество будут выключать с 04:30 до 11:30, а также с 15:00 до 22:00.

Списки конкретных адресов энергетики опубликовали в своем официальном Telegram-канале.

Бизнес и промышленные предприятия также должны подстроиться под новые реалии. Для них в течение всех суток будут действовать отдельные графики ограничения мощности.

Энергетики предупреждают о возможных изменениях. Если нагрузка будет расти слишком быстро, диспетчеры могут корректировать время отключений.

Ранее сообщалось, что в Киеве 2 февраля возвращают временные графики отключения света. Они начнут действовать с полуночи.

Напомним, ранее Шмыгаль озвучил новые шаги для укрепления энергетики Украины.