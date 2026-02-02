Графіки відключення світла на Харківщині 2 лютого — розклад черг

Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

Харківщина знову переходить на режим суворої економії електрики через значні пошкодження мереж після російських ударів. У понеділок, 2 лютого, обмеження живлення діятимуть цілодобово для всіх категорій споживачів.

Про це офіційно повідомила компанія "Харківобленерго" з посиланням на диспетчерський центр "Укренерго".

Графік відключень світла у Харкові на 2 лютого. Фото: Скриншот

Енергосистема країни переживає важкі часи, адже ворожі обстріли спровокували дефіцит потужності, тому фахівці запровадили графіки погодинних відключень. Для жителів Харківської області підготували 12 підчерг, кожна з яких матиме кілька періодів без світла протягом доби.

Графік відключень буде наступним:

Черги 1.1, 1.2, 2.1, 2.2: світла не буде з 00:00 до 04:30, з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до півночі.

Черги 3.1, 3.2, 4.1, 4.2: вимкнення заплановані на періоди 01:00–08:00, 11:30–18:30 та 22:00–24:00.

Черги 5.1, 5.2, 6.1, 6.2: електрику вимикатимуть з 04:30 до 11:30, а також з 15:00 до 22:00.

Списки конкретних адрес енергетики опублікували у своєму офіційному Telegram-каналі.

Бізнес та промислові підприємства також мають підлаштуватися під нові реалії. Для них протягом усієї доби діятимуть окремі графіки обмеження потужності.

Енергетики попереджають про можливі зміни. Якщо навантаження зростатиме занадто швидко, диспетчери можуть коригувати час вимкнень.

Раніше повідомлялось, що у Києві 2 лютого повертають тимчасові графіки відключення світла. Вони почнуть діяти з опівночі.

Нагадаємо, раніше Шмигаль озвучив нові кроки для зміцнення енергетики України.