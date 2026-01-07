Видео
Україна
Видео

Света не будет несколько раз — графики для Харьковщины сегодня

Света не будет несколько раз — графики для Харьковщины сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 09:03
Графики отключения света в Харьковской области 7 января
Электрики. Фото: ДТЭК

В Харьковской области сегодня, 7 января, будут действовать графики отключения света. Меры ограничения вводят из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме после российских обстрелов. Графики будут действовать в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

Графики отключения света на Харьковщине 7 января

В течение суток будут действовать очереди от 1.1 до 6.2.

  • 1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
  • 1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
  • 2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
  • 2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
  • 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
  • 4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00
  • 4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00
  • 5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
  • 5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00
  • 6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00
  • 6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Узнать адрес по очередям можно по ссылке.

Кроме того, графики ограничения мощности будут действовать для промышленности и бизнеса до 00:00.

В "Харьковоблэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах.

Пост "Харьковоблэнерго". Фото: скриншот

Напомним, 7 января в Одесской области действуют аварийные отключения света из-за напряженной ситуации после российских обстрелов.

А во Львове от электроэнергии отключили часть больниц и коммунальный транспорт.

Харьков Харьковская область отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
