Графики отключения света в Харьковской области 7 января

Света не будет несколько раз — графики для Харьковщины сегодня
В Харьковской области сегодня, 7 января, будут действовать графики отключения света. Меры ограничения вводят из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме после российских обстрелов. Графики будут действовать в течение суток.
Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго".
Графики отключения света на Харьковщине 7 января
В течение суток будут действовать очереди от 1.1 до 6.2.
- 1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00
- 4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00
- 5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00
- 6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00
- 6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00
Узнать адрес по очередям можно по ссылке.
Кроме того, графики ограничения мощности будут действовать для промышленности и бизнеса до 00:00.
В "Харьковоблэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому стоит следить за обновлениями на официальных ресурсах.
Напомним, 7 января в Одесской области действуют аварийные отключения света из-за напряженной ситуации после российских обстрелов.
А во Львове от электроэнергии отключили часть больниц и коммунальный транспорт.
