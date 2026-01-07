Електрики. Фото: ДТЕК

У Харківській області сьогодні, 7 січня, діятимуть графіки відключення світла. Заходи обмеження запроваджують через складну ситуацію в Обʼєднаній енергосистемі після російських обстрілів. Графіки діятимуть упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго".

Графіки відключення світла на Харківщині 7 січня

Упродовж доби діятимуть черги від 1.1 до 6.2.

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00

4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00

5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00

6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00

Дізнатися адресу за чергами можна за посиланням.

Крім того, графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості та бізнесу до 00:00.

У "Харківобленерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому варто слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.

Допис "Харківобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 січня в Одеській області діють аварійні відключення світла через напружену ситуацію після російських обстрілів.

А у Львові від електроенергії відключили частину лікарень та комунальний транспорт.