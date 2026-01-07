Світла не буде декілька разів — графіки для Харківщини сьогодні
У Харківській області сьогодні, 7 січня, діятимуть графіки відключення світла. Заходи обмеження запроваджують через складну ситуацію в Обʼєднаній енергосистемі після російських обстрілів. Графіки діятимуть упродовж доби.
Про це повідомила пресслужба "Харківобленерго".
Графіки відключення світла на Харківщині 7 січня
Упродовж доби діятимуть черги від 1.1 до 6.2.
- 1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
- 2.1 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 00:00-02:00; 08:00-12:30; 20:00-23:00
- 4.2 08:00-12:30; 20:00-23:00
- 5.1 02:00-06:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 5.2 02:00-06:00; 12:30-16:00; 20:00-24:00
- 6.1 02:00-06:00; 09:00-16:00; 23:00-24:00
- 6.2 09:00-16:00; 23:00-24:00
Дізнатися адресу за чергами можна за посиланням.
Крім того, графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості та бізнесу до 00:00.
У "Харківобленерго" зазначили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому варто слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.
Нагадаємо, 7 січня в Одеській області діють аварійні відключення світла через напружену ситуацію після російських обстрілів.
А у Львові від електроенергії відключили частину лікарень та комунальний транспорт.
