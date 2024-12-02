Праздничный стол на Рождество — сколько стоят продукты.

Праздничный стол на Рождество Фото: Иллюстративный: 20 минут

В Харькове с начала октября 2024 года изменились цены на продукты, что существенно влияет на формирование стола к рождественским и новогодним праздникам. В частности, существенно выросли цены на яйца. Наибольшее падение цен можно наблюдать на рисовой крупе.

За динамикой роста и понижения цен наблюдали Новини.LIVE.

Читайте также:

Как изменились цены на продукты

Сообщается, что существенно подорожать следующие продукты:

яйца подорожали на 35–40%;

гречневая крупа выросла в цене на 18%;

мука и соль — на 10%.

В свою очередь, падение цен произошло на следующие товары:

рисовые крупы подешевели на 19%;

макаронные изделия — на 9%;

манка и пшено — на 7%;

рафинированное подсолнечное масло — на 4%.

В общем, анализируя динамику роста и снижения цен на разнообразные продукты питания, можно заключить, что в среднем бюджетный праздничный стол обойдется харьковчанам в 949 гривен.

Инфографика цен на продукты питания в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Также мы рассказывали, что в Украине были введены новые правила для покупателей. Кабинет Министров принял новый Порядок возврата пищевых продуктов.

Мы также сообщали, что в Украине продолжается рост цен на популярные продукты питания. Эксперты прогнозируют, что к середине декабря 2024 года ситуация может немного стабилизироваться.