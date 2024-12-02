Праздничный стол на Рождество — сколько стоят продукты.

Праздничный стол в Харькове — как изменились цены на продукты
В Харькове с начала октября 2024 года изменились цены на продукты, что существенно влияет на формирование стола к рождественским и новогодним праздникам. В частности, существенно выросли цены на яйца. Наибольшее падение цен можно наблюдать на рисовой крупе.
За динамикой роста и понижения цен наблюдали Новини.LIVE.
Как изменились цены на продукты
Сообщается, что существенно подорожать следующие продукты:
- яйца подорожали на 35–40%;
- гречневая крупа выросла в цене на 18%;
- мука и соль — на 10%.
В свою очередь, падение цен произошло на следующие товары:
- рисовые крупы подешевели на 19%;
- макаронные изделия — на 9%;
- манка и пшено — на 7%;
- рафинированное подсолнечное масло — на 4%.
В общем, анализируя динамику роста и снижения цен на разнообразные продукты питания, можно заключить, что в среднем бюджетный праздничный стол обойдется харьковчанам в 949 гривен.
Также мы рассказывали, что в Украине были введены новые правила для покупателей. Кабинет Министров принял новый Порядок возврата пищевых продуктов.
Мы также сообщали, что в Украине продолжается рост цен на популярные продукты питания. Эксперты прогнозируют, что к середине декабря 2024 года ситуация может немного стабилизироваться.
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