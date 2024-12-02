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Святковий стіл у Харкові — як змінилися ціни на продукти

2 грудня 2024 15:05
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Святковий стіл на Різдво — скільки коштують продукти
Святковий стіл на Різдво. Фото: ілюстративне: 20 хвилин
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Харкові з початку жовтня 2024 року змінилися ціни на продукти, що суттєво впливає на формування столу до різдв'яних та новорічних свят. Зокрема, суттєво зросли ціни на яйця. Найбільше падіння цін можна спостерігати на рисові крупи.

За динамікаю зростання і зниження цін спостерігали Новини.LIVE.

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Як змінилися ціни на продукти

Повідомляється, що суттєво подорожчати наступні продукти:

  • яйця подорожчали на 35-40%;
  • гречана крупа зросла в ціні на 18%;
  • борошно та сіль — на 10%.

В свою чергу, падіння цін відбулося на такі товари:

  • рисові крупи подешевшали на 19%;
  • макаронні вироби — на 9%;
  • манка та пшоно — на 7%;
  • рафінована соняшникова олія — на 4%.

Загалом, аналізуючи динаміку зростання та зниження цін на різноманітні продукти харчування, можна зробити висновок, що в середньомук бюджетний святковий стіл обійдеться харків'янам у 949 гривень.

святковий стіл
Інфографіка цін на продукти в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Також ми розповідали, що в Україні запровадили нові правила для покупців. Кабінет Міністрів ухвалив новий Порядок повернення харчових продуктів.

Ми також повідомляли, що в Україні продовжується зростання цін на популярні харчові продукти. Експерти прогнозують, що до середини грудня 2024 року ситуація може трохи стабілізуватись. 

свята Харків їжа Різдво ціни на продукти

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