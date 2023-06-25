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Светлана Лобода унизила девушку за плакат в Харькове

25 июня 2023 20:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Скандал с Лободой: во время выступления в Харькове певица унизила девушку за плакат
Певица Светлана Лобода. Фото: Светлана Лобода\Instagram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 25 июня, певица Светлана Лобода устроила фан-встречу в Харькове. Однако не все были рады видеть артистку и пришли на выступление с плакатом "Харьков без Лободы". Одну из активисток артистка публично унизила.

Об этом сообщают местные паблики.

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Следовательно, свою фан-встречу Светлана Лобода проводила возле харьковского зоопарка.

Возле ее импровизированной сцены стала одна из протестующих, держа в руках свой плакат. Увидев это, певица сразу подошла к девушке, начала трогать за волосы, обнимать и даже поцеловала в щеку. К тому же, Лобода спросила, кто заплатил девушке за этот пикет.

"Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал деньги? Ну кто? Ну вот видите, некоторые люди завербованы, даже обращаться нет смысла", — сказала Лобода.

Однако девушка никак не отреагировала на это и продолжила стоять с плакатом вплоть до окончания фан-встречи.

 

Напомним, ранее мы писали, что блогерша Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с Лободой.

Добавим, что в Киеве упразднили выступление Лободы.

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