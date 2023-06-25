Скандал з Лободою: під час виступу у Харкові співачка принизила дівчину за плакат

Співачка Світлана Лобода. Фото: Світлана Лобода\Instagram

Сьогодні, 25 червня, співачка Світлана Лобода влаштувала фан-зустріч у Харкові. Однак, не всі були раді бачити артистку і прийшли на виступ з плакатом "Харків без Лободи". Одну з активісток артистка публічно принизила.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Відтак, свою фан-зустріч Світлана Лобода проводила біля харківського зоопарку.

Біля її імпровізованої сцени стала одна з протестувальниць, тримаючи в руках свій плакат. Побачивши це, співачка відразу підійшла до дівчини, почала чіпати за волосся, обіймати та навіть поцілувала в щоку. До того ж Лобода запитала, хто заплатив дівчині за цей пікет.

"Моя хороша, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші? Ну хто? Ну от бачите, деякі люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу", — сказала Лобода.

Однак дівчина ніяк не відреагувала на це і продовжили стояти з плакатом аж до закінчення фан-зустрічі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю з Лободою.

Додамо, що в Києві скасували виступ Лободи.