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Свет будет не у всех — как завтра будут действовать графики отключения света на Харьковщине

14 июня 2024 23:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Харьковской области 15 июня
Аварийная бригада. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В субботу, 15 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В Харьковской области графики будут действовать с 08:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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Графики отключения света в Харьковской области 15 июня

Большинство потребителей свет будут выключать в период с 16:00 до 20:00. Основной причиной этого является уменьшение производства электроэнергии из-за плохих погодных условий, влияющих на работу солнечных электростанций, а также проведения ремонтных работ на одном из блоков атомной электростанции.

Эти меры будут применены к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся объектов критически важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 15 июня. Фото: Укрэнерго
Информация об отключении света в Украине 15 июня. Фото: Укрэнерго

Харьковская областная военная администрация опубликовала обновленные графики почасовых отключений электроэнергии на Харьковщине в период с 15 по 21 июня. Обнародованный документ содержит перечень населенных пунктов, названия улиц, порядок и временной промежуток, в течение которого отсутствует электроснабжение.

Информация о графиках отключения света в Харьковской области 15 июня. Фото: Харьковское ОВА
Информация о графиках отключения света в Харьковской области 15 июня. Фото: Харьковское ОВА

Напомним, в Энергоатоме сообщили, что приступили к ремонту одного из энергоблоков на АЭС. В целом, в Украине необходимо отремонтировать шесть энергетических блоков на атомных станциях. Пять из них выведут на ремонт через неделю.

Ранее эксперт заявил, что потребителей будут отключать от электроэнергии в Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях чаще, чем в других регионах Украины. Произойдет это из-за ремонтных работ на нескольких энергоблоках украинских атомных электростанций.

Харьков
АЭС
Украина
отключения света
свет
электроэнергия
электроснабжение
Харьковская область
солнечные электростанции

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