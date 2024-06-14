Аварійна бригада. Фото: ДТЕК

У суботу, 15 червня, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Зокрема, у Харківській області графіки діятимуть з 08:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Читайте також:

Графіки відключення світла на Харківщині 15 червня

У більшість споживачів світло вимикатимуть в період з 16:00 до 20:00. Основною причиною цього є зменшення виробництва електроенергії через погані погодні умови, що впливають на роботу сонячних електростанцій, а також через проведення ремонтних робіт на одному з блоків атомної електростанції.

Ці заходи будуть застосовані до промислових і побутових споживачів, але не торкнуться об’єктів критично важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 15 червня. Фото: Укренерго

Також Харківська обласна військова адміністрація опублікувала оновлені графіки погодинних відключень електроенергії на Харківщині у період з 15 до 21 червня. Оприлюднений документ містить перелік населених пунктів, назви вулиць, порядок та часовий проміжок, протягом якого буде відсутнє електропостачання.

Інформація про графіки відключення світла на Харківщині 15 червня. Фото: Харківське ОВА

Нагадаємо, в Енергоатомі повідомили, що розпочали ремонт одного із енергоблоків на АЕС. Загалом в Україні необхідно відремонтувати шість енергетичних блоків на атомних станціях. П'ять з них виведуть на ремонт за тиждень.

Раніше експерт заявив, що споживачів відключатимуть від електроенергії на Київщині, Одещині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині частіше ніж у інших регіонах України. Станеться це через ремонтні роботи на кількох енергоблоках українських атомних електростанцій.