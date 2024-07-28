Графики отключения света в Харькове сегодня, 28 июля — прогноз Укрэнерго

Работник ДТЭК возобновляет электроснабжение. Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Харькове сегодня, 28 июля, будут действовать все сутки. В связи с нагрузкой на энергосистему электроэнергию с 12:00 будут выключать в две очереди.

Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света в Харькове 28 июля

Энергетики предупредили об увеличении отключений в Харькове с 12:00 до 24:00 — ограничения будут действовать в две очереди одновременно.

Графики отключения света в Харькове на 27 июля — 2 августа. Фото: t.me/kharkivenergy

" Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений", — напомнили энергетики.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Харьковоблэнерго"

В то же время в Укрэнерго предупредили, что свет будут выключать с 18:00 до 22:00, в другие часы ограничения применять не будут.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Как найти свой график отключения света

Узнать, когда будут выключать свет для вашей области, можно по следующим ссылкам:

Кроме того, с целью уменьшения нагрузки на энергосистему Украины, советуем по возможности пользоваться энергоемкими приборами ночью — с 23:00 до 06:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как выжить в жару во время отключения света

Лето в разгаре, а значит жара только набирает обороты. Несмотря на то, что при отключении нельзя пользоваться кондиционерами и вентиляторами, есть и другие способы охлаждения в жару, среди которых:

Пейте много воды , избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию. Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00 .

. Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

— светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Используйте прохладные полотенца , прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны .

, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте . Используйте вентиляторы, работающие от батареек , или веера .

, или . Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк , используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату. Увлажняйте воздух , развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой. Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

Женщина страдает от жары. Фото: Shutterstock

Какая ситуация со светом в Украине

Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что для жителей 20-километровой прифронтовой зоны не будут отключать свет. По его словам, в этих районах незначительный объем потребления.

В свою очередь нардеп Алексей Кучеренко сообщил о планах ДТЭК отремонтировать 60-70% разрушенной энергогенерации к октябрю. Он подчеркнул, что это удастся, если не будет новых российских обстрелов.