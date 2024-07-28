Графики отключения света в Харькове сегодня, 28 июля — прогноз Укрэнерго

Свет в Харькове под ограничениями — энергетики прогнозируют усиление отключений сегодня
Графики отключений света в Харькове сегодня, 28 июля, будут действовать все сутки. В связи с нагрузкой на энергосистему электроэнергию с 12:00 будут выключать в две очереди.
Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Харькове 28 июля
Энергетики предупредили об увеличении отключений в Харькове с 12:00 до 24:00 — ограничения будут действовать в две очереди одновременно.
" Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым — вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины), желтым — часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений", — напомнили энергетики.
В то же время в Укрэнерго предупредили, что свет будут выключать с 18:00 до 22:00, в другие часы ограничения применять не будут.
Как найти свой график отключения света
Узнать, когда будут выключать свет для вашей области, можно по следующим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Кроме того, с целью уменьшения нагрузки на энергосистему Украины, советуем по возможности пользоваться энергоемкими приборами ночью — с 23:00 до 06:00.
Как выжить в жару во время отключения света
Лето в разгаре, а значит жара только набирает обороты. Несмотря на то, что при отключении нельзя пользоваться кондиционерами и вентиляторами, есть и другие способы охлаждения в жару, среди которых:
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
Какая ситуация со светом в Украине
Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что для жителей 20-километровой прифронтовой зоны не будут отключать свет. По его словам, в этих районах незначительный объем потребления.
В свою очередь нардеп Алексей Кучеренко сообщил о планах ДТЭК отремонтировать 60-70% разрушенной энергогенерации к октябрю. Он подчеркнул, что это удастся, если не будет новых российских обстрелов.
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