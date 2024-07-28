Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 28 липня — прогноз Укренерго

Працівник ДТЕК відновлює електропостачання. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Харкові сьогодні, 28 липня, діятимуть всю добу. У зв'язку з навантаженням на енергосистему електроенергію з 12:00 вимикатимуть у дві черги.

Про це повідомляє АТ "Харківобленерго" у Telegram.

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Енергетики попередили про збільшення відключень у Харкові з 12:00 до 24:00 — обмеження діятимуть у дві черги одночасно.

Графіки відключення світла у Харкові на 27 липня — 2 серпня. Фото: t.me/kharkivenergy

"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим — імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання", — нагадали енергетики.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Харківобленерго"

Водночас в Укренерго попередили, що світло вимикатимуть з 18:00 до 22:00, в інші години обмеження застосовувати не будуть.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Як знайти свій графік відключення світла

Дізнатися, коли вимикатимуть світло для вашої області, можна за такими посиланнями:

Крім того, з метою зменшення навантаження на енергосистему України, радимо за змогою користуватися енергоємними приладами вночі — з 23:00 до 06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як вижити в спеку під час відключень світла

Літо в розпалі, а отже спека лише набирає обертів. Попри те, що під час відключень не можна користуватися кондиціонерами та вентиляторами, є й інші способи охолодження у спеку, серед яких

Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Жінка страждає від спеки. Фото: Shutterstock

Яка ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що для жителів 20-кілометрової прифронтової зони не відключатимуть світло. За його словами, у цих районах незначний обсяг споживання.

Своєю чергою нардеп Олексій Кучеренко повідомив про плани ДТЕК відремонтувати 60-70% зруйнованої енергогенерації до жовтня. Він наголосив, що це вдасться, якщо не буде нових російських обстрілів.