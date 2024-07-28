Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 28 липня — прогноз Укренерго

Світло в Харкові під обмеженнями — енергетики прогнозують посилення відключень сьогодні
Графіки відключень світла в Харкові сьогодні, 28 липня, діятимуть всю добу. У зв'язку з навантаженням на енергосистему електроенергію з 12:00 вимикатимуть у дві черги.
Про це повідомляє АТ "Харківобленерго" у Telegram.
Коли не буде світла у Харкові 28 липня
Енергетики попередили про збільшення відключень у Харкові з 12:00 до 24:00 — обмеження діятимуть у дві черги одночасно.
"Червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, помаранчевим — імовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України), жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання", — нагадали енергетики.
Водночас в Укренерго попередили, що світло вимикатимуть з 18:00 до 22:00, в інші години обмеження застосовувати не будуть.
Як знайти свій графік відключення світла
Дізнатися, коли вимикатимуть світло для вашої області, можна за такими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Крім того, з метою зменшення навантаження на енергосистему України, радимо за змогою користуватися енергоємними приладами вночі — з 23:00 до 06:00.
Як вижити в спеку під час відключень світла
Літо в розпалі, а отже спека лише набирає обертів. Попри те, що під час відключень не можна користуватися кондиціонерами та вентиляторами, є й інші способи охолодження у спеку, серед яких
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
Яка ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що для жителів 20-кілометрової прифронтової зони не відключатимуть світло. За його словами, у цих районах незначний обсяг споживання.
Своєю чергою нардеп Олексій Кучеренко повідомив про плани ДТЕК відремонтувати 60-70% зруйнованої енергогенерації до жовтня. Він наголосив, що це вдасться, якщо не буде нових російських обстрілів.
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