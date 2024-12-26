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Свету в Харькове быть — известны графики отключений завтра

26 декабря 2024 22:47
Катерина Османская - Редактор
Отключение света в Харькове завтра 27 декабря
Девушка со свечой. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

С завтрашнего дня, 27 декабря, в Харькове будет ограничено потребление электроэнергии. Это коснется и бытовых и промышленных пользователей.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго.

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График отключения света в Харькове 27 декабря. Фото: Харьковоблэнерго

Как будут применяться графики отключения света в Харькове

Для бытовых потребителей будет действовать полочереди отключений с 08:00 до 17:00.

Для промышленных пользователей и бизнеса света не будет в промежутке с 08:00 до 17:00.

Причиной временного введения ограничений стало повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что на Днепропетровщине и Полтавщине введены ограничения электроснабжения, которые продлятся еще неделю.

Отметим, 25 декабря Россия атаковала энергетику Украины. После этого начали принимать меры по ограничению потребления.

Харьков энергетика отключения света свет графики отключений света

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