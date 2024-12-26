Отключение света в Харькове завтра 27 декабря

Свету в Харькове быть — известны графики отключений завтра
С завтрашнего дня, 27 декабря, в Харькове будет ограничено потребление электроэнергии. Это коснется и бытовых и промышленных пользователей.
Об этом сообщает Харьковоблэнерго.
Как будут применяться графики отключения света в Харькове
Для бытовых потребителей будет действовать полочереди отключений с 08:00 до 17:00.
Для промышленных пользователей и бизнеса света не будет в промежутке с 08:00 до 17:00.
Причиной временного введения ограничений стало повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря
Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что на Днепропетровщине и Полтавщине введены ограничения электроснабжения, которые продлятся еще неделю.
Отметим, 25 декабря Россия атаковала энергетику Украины. После этого начали принимать меры по ограничению потребления.
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