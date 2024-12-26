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Світлу в Харкові бути — відомі графіки відключень завтра

26 грудня 2024 22:47
Катерина Османська - Редактор
Відключення світла у Харкові завтра 27 грудня
Дівчина зі свічкою. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Завтра, 27 грудня, у Харкові буде обмежено споживання електроенергії. Це торкнеться і побутових, і промислових користувачів.

Про це повідомляє Харківобленерго.

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Графік відключень світла у Харкові 27 грудня. Фото: Харківобленерго

Як будуть застосовуватись графіки відключень світла у Харкові

Для побутових споживачів діятиме пів черги відключень з 08:00 до 17:00.

Для промислових користувачів та бізнесу світла не буде у проміжку з 08:00 до 17:00.

Причиною тимчасового запровадження обмежень стало пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що на Дніпропетровщині та Полтавщині запроваджені обмеження електропостачання, які триватимуть ще тиждень. 

Зазначимо, 25 грудня Росія атакувала енергетику України. Після цього почали вживати заходів щодо обмеження споживання.

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