Сжег машину ВСУ и локомотив: в Харькове будут судить юношу

Юноша в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове в суд передали дело 17-летнего парня, которого подозревают в поджогах военного автомобиля и локомотива. По данным следствия, он действовал по указаниям через Telegram и выполнял задания под контролем так называемого куратора.

Уничтоженный огнем локомотив. Фото: Харьковская областная прокуратура

Следователи установили, что сначала подросток занимался поиском потенциальных целей. Он фотографировал транспорт, который мог принадлежать военным, и присылал снимки для согласования.

После этого парень выбрал военный внедорожник одной из частей. Он подготовил зажигательную смесь и поджег авто во дворе жилого дома. Во время этого находился на видеосвязи с куратором и фиксировал все на видео.

Впоследствии он совершил еще один поджог. На территории железнодорожного депо "Основа" юноша облил локомотив горючей жидкостью и поджег его. По предварительным данным, ущерб превысил 1,3 миллиона гривен.

Последствия поджога локомотива. Фото: Харьковская областная прокуратура

Какое наказание за поджоги

Обвинительный акт в отношении подростка уже направили в суд. Ему инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил, диверсию и умышленное повреждение имущества. Сейчас обвиняемый находится под стражей, однако вина подозреваемого должна быть еще доказана в суде. Правоохранители устанавливают личность человека, который координировал его действия.

В прокуратуре отмечают, что российские спецслужбы активно вербуют подростков через интернет, предлагая "легкие деньги". Родителей призывают обращать внимание на онлайн-активность детей.

