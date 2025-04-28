Тарифы на коммунальные услуги с 1 мая в Харькове - чего ожидать

Мужчина считает, чтобы оплатить коммунальные услуги. Иллюстративное фото: Freepik

В Харькове и области с 1 мая не ожидается существенных изменений по тарифам на коммунальные услуги. Заметим, что в Украине действует мораторий, который запрещает повышать цены на коммунальные услуги.

Новини.LIVE рассказывают, изменятся ли тарифы на коммуналку для харьковчан в мае 2025 года.

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Тарифы на воду в мае в Харькове — чего ожидать

Стоит заметить, что тарифы на холодную и горячую воду в разных регионах Украины отличаются. В среднем тариф на холодную воду по счетчику в Украине составляет 30-40 гривен.

Отметим, что Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), рекомендовала украинским поставщикам держать цены на воду такими, какими они были на момент начала полномасштабной войны. Однако местные власти имеют право пересматривать тарифы и без одобрения этого органа.

Один из самых низких тарифов на воду в Харькове. Так, харьковчане платят за воду 24,51.

Итак, в мае в Харькове и области цены на воду не вырастут. Тариф на холодную воду для харьковчан останется неизменным и составит и в дальнейшем 24,516 грн за кубометр.

Цена горячей воды в Харькове будет колебаться от 80,62 до 93,22 грн за кубометр. Все зависит от наличия сушилки и конкретного поставщика услуг.

Девушка считает коммунальные услуги. Иллюстративное фото: Freepik

Цена на газ в Харькове — чего ожидать в мае

В Украине до 30 апреля 2025 года действовало постановление о фиксированном тарифе на газ, которое предусматривает мораторий на повышение тарифа на голубое топливо. Однако действие постановления Кабмина №812 (от 19 июля 2022 года) о фиксированном тарифе на газ продлили с 30 апреля до 31 октября 2025 года.

Поэтому в Харькове и области цена на газ в мае не вырастет и останется на том же уровне, что и была.

Напомним, что стоимость одного кубометра газа для населения Харькова составляет от 7,96 до 7,99 грн в зависимости от поставщика.

Для потребителей без газового счетчика установлены фиксированные тарифы — от 26,11 до 26,21 грн за человека при наличии централизованного горячего водоснабжения, от 42,90 до 43,07 грн — при его отсутствии.

Для квартир с газовой плитой и водонагревателем тариф колеблется от 83,50 до 83,82 грн.

Девушка и парень считают коммунальные услуги. Иллюстративное фото: Freepik

Тарифы на электроэнергию в мае — вырастут ли цены в Харькове

Отметим, что тарифы на свет с 1 мая 2025 года не изменятся. Согласно правительственному постановлению №632, тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне.

Следовательно, в мае жители Харькова и области за свет будут платить 4,32 грн за киловатт-час — ничего не изменится.

Ранее мы информировали, что несмотря на повышение тарифов на коммунальные услуги, некоторые украинские семьи имеют возможность уменьшить свои расходы.

Также мы писали о том, когда же украинцам ожидать повышения цен на коммунальные услуги.