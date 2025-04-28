Тарифи на комунальні послуги з 1 травня у Харкові — чого очікувати

Чоловік рахує, щоб оплатити комунальні послуги. Ілюстративне фото: Freepik

У Харкові та області з 1 травня не очікується суттєвих змін щодо тарифів на комунальні послуги. Зауважимо, що в Україні діє мораторій, який забороняє підвищувати ціни на комунальні послуги.

Новини.LIVE розповідають, чи зміняться тарифи на комуналку для харків'ян у травні 2025 року.

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Тарифи на воду у травні в Харкові — чого очікувати

Варто зауважити, що тарифи на холодну і гарячу воду в різних регіонах України відрізняються. У середньому тариф на холодну воду за лічильником в Україні становить 30-40 гривень.

Зазначимо, що Національна комісія, що регулює енергетику і комунальні послуги (НКРЕКП), рекомендувала українським постачальникам тримати ціни на воду такими, якими вони були на момент початку повномасштабної війни. Однак місцева влада має право переглядати тарифи й без схвалення цього органу.

Один із найнижчих тарифів на воду у Харкові. Відтак, харків'яни платять за воду 24,51.

Отже, у травні у Харкові та області ціни на воду не зростуть. Тариф на холодну воду для харків'ян залишиться незмінним і становитиме й надалі 24,516 грн за кубометр.

Ціна гарячої води в Харкові коливатиметься від 80,62 до 93,22 грн за кубометр. Все залежить від наявності сушарки та конкретного постачальника послуг.

Дівчина рахує комунальні послуги. Ілюстративне фото: Freepik

Ціна на газ у Харкові — чого очікувати у травні

В Україні до 30 квітня 2025 року діяла постанова про фіксований тариф на газ, яка передбачає мораторій на підвищення тарифу на блакитне паливо. Однак дію постанови Кабміну №812 (від 19 липня 2022 року) про фіксований тариф на газ продовжили з 30 квітня до 31 жовтня 2025 року.

Відтак у Харкові та області ціна на газ у травні не зросте і лишиться на тому ж рівні, що й була.

Нагадаємо, що вартість одного кубометра газу для населення Харкова становить від 7,96 до 7,99 грн залежно від постачальника.

Для споживачів без газового лічильника встановлені фіксовані тарифи — від 26,11 до 26,21 грн за особу за наявності централізованого гарячого водопостачання, від 42,90 до 43,07 грн — за його відсутності.

Для квартир з газовою плитою та водонагрівачем тариф коливається від 83,50 до 83,82 грн.

Дівчина та хлопець рахують комунальні послуги. Ілюстративне фото: Freepik

Тарифи на електроенергію в травні — чи зростуть ціни у Харкові

Зазначимо, що тарифи на світло з 1 травня 2025 року не зміняться. Відповідно до урядової постанови №632, тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, після закінчення опалювального сезону (30 квітня) тариф на електроенергію в Україні залишиться на колишньому рівні.

Отже, у травні жителі Харкова та області за світло сплачуватимуть 4,32 грн за кіловат-годину — нічого не зміниться.

Раніше ми інформували, що попри підвищення тарифів на комунальні послуги, деякі українські родини мають можливість зменшити свої витрати.

Також ми писали про те, коли ж українцям очікувати підвищення цін на комунальні послуги.