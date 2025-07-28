Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Тарифы на коммуналку в Харькове — что изменится с 1 августа

Тарифы на коммуналку в Харькове — что изменится с 1 августа

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 13:03
Что изменится в Харькове с 1 августа — что будет с коммуналкой
Платежка на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Харькове с 1 августа продолжают действовать действующие тарифы на коммунальные услуги. Все расценки остаются на уровне, установленном ранее постановлениями Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги.

Что будет с коммуналкой и какие еще изменения ждут харьковчан — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Тарифы на электроэнергию

С 1 августа в Харькове для бытовых потребителей тариф на электроэнергию не изменится — сохраняется цена 4,32 грн/кВт-ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время (с 23:00 до 07:00) действует сниженный тариф 2,16 грн/кВт-ч. Этот фиксированный тариф введен до 31 октября 2025 года.

Цены на газ

В августе, как и в прошлые месяцы, тариф на газ для 98% бытовых потребителей (клиентов "Нафтогаза") составит 7,96 грн/м³ и останется без изменений как минимум до конца апреля 2026 года. В то же время тарифы других поставщиков будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн/м³.

Цена на воду и водоотведение в Харькове с 1 августа

Местные тарифы на холодную воду и водоотведение для харьковчан остаются на том же уровне. Так, они будут платить:

  • 16,032 грн/м³ за воду;
  • 8,484 грн/м³ за стоки;
  • 24,516 грн/м³ итого.

Для других категорий потребителей стоимость остается выше: 39 грн/м³ за воду и 18,792 грн/м³ за водоотведение.

Стоимость проезда в Харькове

Изменений по проезду в общественном транспорте Харькова с 1 августа не предвидится. Тарифы так и дальше остаются бесплатными.

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что бесплатный проезд в общественном транспорте в городе сохранится даже после окончания войны, если позволит бюджет.

Напомним, определенные категории украинцев имеют право на льготы при оплате коммунальных услуг. Размер такой скидки варьируется в зависимости от статуса человека и может составлять 25%, 50% или даже полное освобождение от уплаты.

Также мы писали, что Нафтогаз предоставляет возможность платить за газ средствами от нацкешбека. Такой подход позволит экономить свой домашний бюджет.

цены на газ коммунальные услуги Харьков электроэнергия газоснабжение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации