Что изменится в Харькове с 1 августа — что будет с коммуналкой

Платежка на коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Харькове с 1 августа продолжают действовать действующие тарифы на коммунальные услуги. Все расценки остаются на уровне, установленном ранее постановлениями Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги.

Что будет с коммуналкой и какие еще изменения ждут харьковчан — читайте в материале Новини.LIVE.

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Тарифы на электроэнергию

С 1 августа в Харькове для бытовых потребителей тариф на электроэнергию не изменится — сохраняется цена 4,32 грн/кВт-ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время (с 23:00 до 07:00) действует сниженный тариф 2,16 грн/кВт-ч. Этот фиксированный тариф введен до 31 октября 2025 года.

Цены на газ

В августе, как и в прошлые месяцы, тариф на газ для 98% бытовых потребителей (клиентов "Нафтогаза") составит 7,96 грн/м³ и останется без изменений как минимум до конца апреля 2026 года. В то же время тарифы других поставщиков будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн/м³.

Цена на воду и водоотведение в Харькове с 1 августа

Местные тарифы на холодную воду и водоотведение для харьковчан остаются на том же уровне. Так, они будут платить:

16,032 грн/м³ за воду;

8,484 грн/м³ за стоки;

24,516 грн/м³ итого.

Для других категорий потребителей стоимость остается выше: 39 грн/м³ за воду и 18,792 грн/м³ за водоотведение.

Стоимость проезда в Харькове

Изменений по проезду в общественном транспорте Харькова с 1 августа не предвидится. Тарифы так и дальше остаются бесплатными.

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что бесплатный проезд в общественном транспорте в городе сохранится даже после окончания войны, если позволит бюджет.

Напомним, определенные категории украинцев имеют право на льготы при оплате коммунальных услуг. Размер такой скидки варьируется в зависимости от статуса человека и может составлять 25%, 50% или даже полное освобождение от уплаты.

Также мы писали, что Нафтогаз предоставляет возможность платить за газ средствами от нацкешбека. Такой подход позволит экономить свой домашний бюджет.