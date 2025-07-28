Що зміниться в Харкові з 1 серпня — що буде з комуналкою

Платіжка на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

У Харкові з 1 серпня продовжують діяти чинні тарифи на комунальні послуги. Усі розцінки залишаються на рівні, встановленому раніше постановами Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги.

Що буде з комуналкою та які ще зміни чекають на харків'ян — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Тарифи на електроенергію

З 1 серпня у Харкові для побутових споживачів тариф на електроенергію не зміниться — зберігається ціна 4,32 грн/кВт·год. Для власників двозонних лічильників у нічний час (з 23:00 до 07:00) діє знижений тариф 2,16 грн/кВт·год. Цей фіксований тариф запроваджено до 31 жовтня 2025 року.

Ціни на газ

У серпні, як і минулих місяців, тариф на газ для 98% побутових споживачів (клієнтів "Нафтогазу") становитиме 7,96 грн/м³ й залишиться без змін щонайменше до кінця квітня 2026 року. Водночас тарифи інших постачальників коливатимуть від 7,79 до 9,99 грн/м³.

Ціна на воду та водовідведення у Харкові з 1 серпня

Місцеві тарифи на холодну воду та водовідведення для харків'ян залишаються на тому ж рівні. Так, вони будуть платити:

16,032 грн/м³ за воду;

8,484 грн/м³ за стоки;

24,516 грн/м³ разом.

Для інших категорій споживачів вартість залишається вищою: 39 грн/м³ за воду та 18,792 грн/м³ за водовідведення.

Вартість проїзду у Харкові

Змін щодо проїзду в громадському транспорті Харкова з 1 серпня не передбачається. Тарифи так і далі залишаються безкоштовними.

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті в місті збережеться навіть після закінчення війни, якщо дозволятиме бюджет.

Нагадаємо, певні категорії українців мають право на пільги при оплаті комунальних послуг. Розмір такої знижки варіюється залежно від статусу людини й може становити 25%, 50% або навіть повне звільнення від сплати.

Також ми писали, що Нафтогаз надає змогу платити за газ коштами від нацкешбеку. Такий підхід дозволить економити свій домашній бюджет.