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Тарифи на комунальні послуги у Харкові — що зміниться з 1 серпня

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:03
Що зміниться в Харкові з 1 серпня — що буде з комуналкою
Платіжка на комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

У Харкові з 1 серпня продовжують діяти чинні тарифи на комунальні послуги. Усі розцінки залишаються на рівні, встановленому раніше постановами Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги.

Що буде з комуналкою та які ще зміни чекають на харків'ян — читайте в матеріалі Новини.LIVE. 

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Тарифи на електроенергію

З 1 серпня у Харкові для побутових споживачів тариф на електроенергію не зміниться — зберігається ціна 4,32 грн/кВт·год. Для власників двозонних лічильників у нічний час (з 23:00 до 07:00) діє знижений тариф 2,16 грн/кВт·год. Цей фіксований тариф запроваджено до 31 жовтня 2025 року.

Ціни на газ

У серпні, як і минулих місяців, тариф на газ для 98% побутових споживачів (клієнтів "Нафтогазу") становитиме 7,96 грн/м³ й залишиться без змін щонайменше до кінця квітня 2026 року. Водночас тарифи інших постачальників коливатимуть від 7,79 до 9,99 грн/м³. 

Ціна на воду та водовідведення у Харкові з 1 серпня

Місцеві тарифи на холодну воду та водовідведення для харків'ян залишаються на тому ж рівні. Так, вони будуть платити:

  • 16,032 грн/м³ за воду;
  • 8,484 грн/м³ за стоки;
  • 24,516 грн/м³ разом. 

Для інших категорій споживачів вартість залишається вищою: 39 грн/м³ за воду та 18,792 грн/м³ за водовідведення.

Вартість проїзду у Харкові

Змін щодо проїзду в громадському транспорті Харкова з 1 серпня не передбачається. Тарифи так і далі залишаються безкоштовними. 

Нещодавно мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті в місті збережеться навіть після закінчення війни, якщо дозволятиме бюджет.  

Нагадаємо, певні категорії українців мають право на пільги при оплаті комунальних послуг. Розмір такої знижки варіюється залежно від статусу людини й може становити 25%, 50% або навіть повне звільнення від сплати.

Також ми писали, що Нафтогаз надає змогу платити за газ коштами від нацкешбеку. Такий підхід дозволить економити свій домашній бюджет. 

ціни на газ комунальні послуги Харків електроенергія газопостачання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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