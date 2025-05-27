Тарифы на коммуналку в Харькове с 1 июня 2025 года — что изменится

Коммунальная платежка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 июня 2025 года в Харькове продолжают действовать действующие тарифы на коммунальные услуги. Все расценки остаются на уровне, установленном ранее постановлениями Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги.

Сколько будут платить харьковчане и жители области за коммунальные услуги в июне объяснит редакция Новини.LIVE.

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Цена на воду и водоотведение в Харькове с 1 июня

Для жителей Харькова стоимость воды не меняется. Как и раньше, за централизованное водоснабжение харьковчане платят 16,032 грн/м³, а за водоотведение — 8,484 грн/м³. В сумме тариф составляет 24,516 грн/м³.

Для других категорий потребителей стоимость остается выше: 39 грн/м³ за воду и 18,792 грн/м³ за водоотведение.

Также стоит заметить, что в Высочанской общине будут повышены тарифы, которые начали действовать с апреля: 52,0 грн/м³ за водоснабжение и 38,56 грн/м³ за водоотвод. Такое решение связано с ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и изношенностью сетей. Местные власти напоминают, что граждане, которые не могут оплачивать полную стоимость, могут обратиться за субсидией.

Цены на горячую воду в Харькове с 1 июня

Тариф на горячую воду в Харькове в июне также останется без изменений. Его размер варьируется от 80,62 до 93,22 грн/м³, в зависимости от поставщика услуг и наличия сушилок в доме.

Тарифы на газ в Харькове с 1 июня

Для жителей Харькова цена на газ в июне будет фиксированной - от 7,96 до 7,99 грн/м³.

Для потребителей без счетчиков действуют следующие тарифы:

26,11-26,21 грн/чел — с централизованным горячим водоснабжением;

42,90-43,07 грн/чел — без горячей воды;

83,50-83,82 грн — для квартир с газовой плитой и водонагревателем.

Сколько будет стоить 1 кВт в Харькове с 1 июня

Единый тариф на электроэнергию для всех бытовых потребителей в Харькове остается неизменным — 4,32 грн/кВт∙ч.

Цены на проезд в Харькове

В июне 2025 года в Харькове продолжает действовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Пассажиры не платят за пользование метро, трамваями, троллейбусами и коммунальными автобусами.

Напомним, стало известно, сколько будут стоить коммунальные услуги во Львове с 1 июня.

Между тем, по оценке экспертов, украинцы задолжали за коммунальные услуги уже более 200 млрд гривен.