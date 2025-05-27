Тарифи на комуналку у Харкові з 1 червня 2025 — що зміниться

Комунальна платіжка. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 червня 2025 року в Харкові продовжують діяти чинні тарифи на комунальні послуги. Усі розцінки залишаються на рівні, встановленому раніше постановами Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги.

Скільки платитимуть харків'яни та мешканці області за комунальні послуги в червні пояснить редакція Новини.LIVE.

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Ціна на воду та водовідведення у Харкові з 1 червня

Для мешканців Харкова вартість води не змінюється. Як і раніше, за централізоване водопостачання харків’яни сплачують 16,032 грн/м³, а за водовідведення — 8,484 грн/м³. У сумі тариф становить 24,516 грн/м³.

Для інших категорій споживачів вартість залишається вищою: 39 грн/м³ за воду та 18,792 грн/м³ за водовідведення.

Також варто зауважити, що у Височанській громаді будуть підвищені тарифи, що почали діяти з квітня: 52,0 грн/м³ за водопостачання та 38,56 грн/м³ за водовідведення. Таке рішення пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, оплату праці та зношеністю мереж. Місцева влада нагадує, що громадяни, які не можуть сплачувати повну вартість, можуть звернутися по субсидію.

Ціни на гарячу воду в Харкові з 1 червня

Тариф на гарячу воду в Харкові у червні також залишиться без змін. Його розмір варіюється від 80,62 до 93,22 грн/м³, залежно від надавача послуг та наявності сушарок у будинку.

Тарифи на газ в Харкові з 1 червня

Для жителів Харкова ціна на газ у червні буде фіксованою — від 7,96 до 7,99 грн/м³.

Для споживачів без лічильників діють такі тарифи:

26,11–26,21 грн/особу — з централізованим гарячим водопостачанням;

42,90–43,07 грн/особу — без гарячої води;

83,50–83,82 грн — для квартир із газовою плитою і водонагрівачем.

Скільки коштуватиме 1 кВт в Харкові з 1 червня

Єдиний тариф на електроенергію для всіх побутових споживачів у Харкові лишається незмінним — 4,32 грн/кВт∙год.

Ціни на проїзд у Харкові

У червні 2025 року в Харкові продовжує діяти безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Пасажири не сплачують за користування метро, трамваями, тролейбусами та комунальними автобусами.

Нагадаємо, стало відомо, скільки коштуватимуть комунальні послуги у Львові з 1 червня.

Тим часом, за оцінкою експертів, українці заборгували за комунальні послуги вже понад 200 млрд гривень.