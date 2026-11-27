Женщина подсчитывает расходы на коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В декабре жители Харькова продолжат оплачивать коммунальные услуги по действующим тарифам. Стоимость электроэнергии, газа и отопления для населения пока остается без изменений, однако цена на воду в городе выросла еще осенью. Отдельно харьковчанам придется учитывать плату за вывоз мусора и другие услуги, которые зависят от условий обслуживания дома.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, сколько харьковчане будут платить за коммунальные услуги в декабре.

Реклама

Сколько стоит электроэнергия

В декабре 2026 года бытовые потребители Харькова будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт·ч. Этот тариф продлили до 30 апреля 2027 года, поэтому в ближайшие месяцы цена для большинства потребителей не изменится. Для домохозяйств, использующих электроотопление, предусмотрено отдельное условие. С 1 октября по 30 апреля при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц включительно действует тариф 2,64 грн за 1 кВт·ч. Если объем превышает этот предел, на весь потребленный объем применяется цена 4,32 грн за кВт·ч.

Стоимость природного газа

Цена природного газа для бытовых потребителей, пользующихся тарифным планом "Фиксированный" от компании "Нафтогаз Украины", составляет 7,96 грн за кубометр. Такая стоимость будет действовать до 30 апреля 2027 года. Отдельно харьковчане оплачивают распределение газа. Для бытовых потребителей Харьковского городского филиала "Газмережи" тариф составляет 0,516 грн за кубометр в месяц с НДС. Окончательная сумма в счете зависит от годового объема потребления, зафиксированного для домохозяйства.

Холодная вода и водоотведение

С 1 октября 2026 года в Харькове действуют новые тарифы на холодную воду и водоотведение. За кубометр воды жители города платят 48,629 грн, а за отвод сточных вод — 20,610 грн. Таким образом, общая стоимость одного кубометра использованной воды вместе со сбором за водоотведение составляет 69,239 грн. Тарифы установлены решением исполнительного комитета Харьковского городского совета № 509 от 23 сентября 2026 года.

Читайте также:

Кроме того, в счетах предусмотрена абонентская плата. По информации КП "Харьковские тепловые сети", она составляет 19,08 грн за водоснабжение при наличии счетчика и 17,81 грн без него. За водоотведение предусмотрено ещё 11,82 грн.

Сколько стоит горячая вода

Стоимость горячей воды зависит от того, есть ли в квартире полотенцесушитель, подключенный к системе горячего водоснабжения. В декабре будут действовать следующие тарифы:

93,22 грн за кубометр — при наличии подключенного полотенцесушителя;

86,32 грн за кубометр — если полотенцесушителя нет.

Цены установлены для абонентов КП "Харьковские тепловые сети".

Тариф на отопление

В декабре харьковчане продолжат оплачивать централизованное отопление по тарифам, действовавшим до полномасштабного вторжения. Для домов с приборами учета тепловой энергии стоимость составляет 1539,50 грн за 1 Гкал. Если в доме нет общедомового или квартирного счетчика тепла, начисление производится исходя из площади жилья. В таком случае тариф составляет 39,38 грн за квадратный метр в месяц в течение отопительного периода.

Вывоз бытовых отходов

Отдельной услугой в платежках является вывоз бытового мусора. Для жителей многоквартирных домов Харькова тариф составляет 23,47 грн на одного человека в месяц с НДС. Эта сумма относится к услугам КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов". Размер платежа зависит от количества зарегистрированных или учтенных потребителей в соответствии с условиями начисления.

Сколько стоит проезд в Харькове

В декабре 2026 года жители Харькова смогут и в дальнейшем бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Платить за поездки не нужно ни в метро, ни в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах.

Мэр Игорь Терехов ранее заявлял, что бесплатный проезд планируют сохранить и в 2027 году. По его словам, это важная поддержка для горожан, ведь семьи могут экономить на транспорте несколько тысяч гривен ежемесячно.

Где в Харькове перекрыли движение до 30 декабря

Водителям в декабре также стоит учесть временное ограничение движения на улице Бориса Шрамка. Проезд закрыли на участке от переулка Кришталевого до переулка Винницкого. По информации Харьковского городского совета, ограничение связано с работами на газовом колодце. Движение по этому участку запрещено до 30 декабря 2026 года. Объехать закрытый участок улицы можно по переулкам Винницкому и Кристальному, а также по улице Большой Панасовской и другим прилегающим дорогам.

Ранее мы писали, что в Золочевской общине Харьковской области временно приостановят газоснабжение. Ограничение введут 1 декабря по производственной необходимости. Без газа в течение девяти часов останутся жители семи населенных пунктов. Людям также необходимо подготовить свои дома к возобновлению подачи.

Кроме того, мы сообщали, что в пятницу, 27 ноября, в Харьковской области в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме после российских обстрелов.