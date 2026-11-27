Жінка рахує комунальні послуги. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У грудні жителі Харкова продовжать оплачувати комунальні послуги за чинними тарифами. Вартість електроенергії, газу та опалення для населення наразі залишається без змін, однак ціна на воду у місті зросла ще восени. Окремо харків'янам доведеться враховувати плату за вивезення сміття та інші послуги, які залежать від умов обслуговування будинку.

Журналісти Новини.LIVE дізналися скільки харків'яни будуть платити за комунальні послуги у грудні.

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Скільки коштує електроенергія

У грудні 2026 року побутові споживачі Харкова платитимуть за електроенергію 4,32 грн за 1 кВт·год. Цей тариф продовжили до 30 квітня 2027 року, тому найближчими місяцями ціна для більшості споживачів не зміниться. Для домогосподарств, які використовують електроопалення, передбачена окрема умова. З 1 жовтня до 30 квітня за споживання до 2000 кВт·год на місяць включно діє тариф 2,64 грн за 1 кВт·год. Якщо обсяг перевищує цю межу, за весь спожитий обсяг застосовується ціна 4,32 грн за кВт·год.

Вартість природного газу

Ціна природного газу для побутових споживачів, які користуються тарифним планом "Фіксований" від компанії "Нафтогаз України", становить 7,96 грн за кубометр. Така вартість діятиме до 30 квітня 2027 року. Окремо харків'яни сплачують за розподіл газу. Для побутових споживачів Харківської міської філії "Газмережі" тариф становить 0,516 грн за кубометр на місяць з ПДВ. Остаточна сума в платіжці залежить від річного обсягу споживання, зафіксованого для домогосподарства.

Холодна вода та водовідведення

З 1 жовтня 2026 року в Харкові діють нові тарифи на холодну воду та водовідведення. За кубометр води жителі міста платять 48,629 грн, а за відведення стічних вод — 20,610 грн. Таким чином, загальна вартість одного кубометра використаної води разом із водовідведенням становить 69,239 грн. Тарифи встановили рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради №509 від 23 вересня 2026 року.

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Крім цього, у платіжках передбачена абонентська плата. За інформацією КП "Харківські теплові мережі", вона становить 19,08 грн за водопостачання за наявності лічильника та 17,81 грн без нього. За водовідведення передбачено ще 11,82 грн.

Скільки коштує гаряча вода

Вартість гарячої води залежить від того, чи є у квартирі рушникосушильник, підключений до системи гарячого водопостачання. У грудні діятимуть такі тарифи:

93,22 грн за кубометр — за наявності підключеного рушникосушильника;

86,32 грн за кубометр — якщо рушникосушильника немає.

Ціни встановлені для абонентів КП "Харківські теплові мережі".

Тариф на опалення

У грудні харків'яни продовжать оплачувати централізоване опалення за тарифами, які діяли до повномасштабного вторгнення. Для будинків із приладами обліку теплової енергії вартість становить 1539,50 грн за 1 Гкал. Якщо будинок не має загальнобудинкового або квартирного лічильника тепла, нарахування здійснюють за площею житла. У такому разі тариф становить 39,38 грн за квадратний метр на місяць протягом опалювального періоду.

Вивезення побутових відходів

Окремою послугою у платіжках є вивезення побутового сміття. Для жителів багатоквартирних будинків Харкова тариф становить 23,47 грн на одну людину на місяць з ПДВ. Ця сума стосується послуг КП "Комплекс з вивозу побутових відходів". Розмір платежу залежить від кількості зареєстрованих або врахованих споживачів відповідно до умов нарахування.

Скільки коштує проїзд у Харкові

У грудні 2026 року жителі Харкова зможуть і надалі безкоштовно користуватися міським громадським транспортом. Платити за поїздки не потрібно ані в метро, ані в трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах.

Міський голова Ігор Терехов раніше заявляв, що безкоштовний проїзд планують зберегти і в 2027 році. За його словами, це важлива підтримка для містян, адже родини можуть заощаджувати на транспорті кілька тисяч гривень щомісяця.

Де у Харкові перекрили рух до 30 грудня

Водіям у грудні також варто врахувати тимчасове обмеження руху на вулиці Бориса Шрамка. Проїзд закрили на ділянці від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. За інформацією Харківської міської ради, обмеження пов'язане з роботами на газовому колодязі. Рух цією ділянкою заборонений до 30 грудня 2026 року. Об'їхати закриту частину вулиці можна провулками Вінницьким і Кришталевим, а також вулицею Великою Панасівською та іншими прилеглими дорогами.

Раніше ми писали, що у Золочівській громаді Харківської області тимчасово припинять газопостачання. Обмеження запровадять 1 грудня через виробничу необхідність. Без газу протягом дев'яти годин залишаться мешканці семи населених пунктів. Людям також потрібно підготувати оселі до відновлення подачі.

Також ми повідомляли, що у п'ятницю, 27 листопада, у Харківській області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі після російських обстрілів.