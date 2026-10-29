Женщина считает счета за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Новини.LIVE собрали полный перечень актуальных расценок на свет, воду и тепло.

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Стоимость электроэнергии

Базовый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за киловатт-час. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут существенно экономить, платя ночью всего 2,16 грн. Для квартир с официальным электроотоплением на период холодного времени года предусмотрена льготная цена 2,64 грн за кВт·ч.

Природный газ

Цена на "голубое топливо" для населения от компании "Нафтогаз Украины" остается неизменной на уровне 7,96 грн за кубометр. Дополнительно потребители оплачивают услугу распределения и доставки газа компанией «Харьковгоргаз» по тарифу 0,528 грн за каждый кубометр.

Холодное водоснабжение

Стоимость услуг централизованного водоснабжения холодной водой от коммунального предприятия "Харьковводоканал" зафиксирована на отметке 49,45 грн за один кубический метр. Тариф действует стабильно для всех жителей многоквартирных домов города.

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Горячая вода

Цена на горячую воду зависит от наличия полотенцесушителя в квартире. В случае его отсутствия стоимость кубометра составляет 86,32 грн, а если полотенцесушитель есть и работает, услуга обойдется в 93,22 грн за кубический метр.

Водоотведение в Харькове

За отвод и очистку сточных вод харьковчане платят отдельно по установленному тарифу. Стоимость водоотведения составляет 20,82 грн за кубический метр и добавляется к общей сумме в счете за воду.

Централизованное отопление

Теплоснабжение для домов с приборами учета стоит 1539,50 грн за гигакалорию. Для потребителей, в домах которых нет домового счетчика тепла, базовый расчет производится исходя из площади и составляет 39,38 грн за квадратный метр.

Субсидии на отопительный сезон

В то же время в ноябре Пенсионный фонд автоматически перечислил жилищные субсидии большинству харьковчан, которые получали помощь ранее. Тем, кто оформляет выплаты впервые или изменил место жительства или доходы, необходимо подать новое заявление — это можно сделать онлайн через портал "Дия" или веб-портал Пенсионного фонда.

Проезд в Харькове

Кроме того, в Харькове проезд в общественном транспорте остается бесплатным в ноябре. На данный момент его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области продолжается подготовка к отопительному сезону. В регионе пока не называют точной даты подачи тепла в дома. Решение будет приниматься с учетом погоды и ситуации с безопасностью. В то же время в некоторых населенных пунктах планируют использовать отдельные котельные, чтобы обеспечить жителей теплом без подключения к основным мощностям.

Также Новини.LIVE писали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.