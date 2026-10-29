Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Новини.LIVE зібрали повний перелік актуальних розцінок на світло, воду та тепло.

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Вартість електроенергії

Базовий тариф на світло для побутових споживачів становить 4,32 грн за кіловат-годину. Водночас власники двозонних лічильників можуть суттєво заощаджувати, сплачуючи вночі лише 2,16 грн. Для помешкань з офіційним електроопаленням на період холодної пору року передбачена пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год.

Природний газ

Ціна на блакитне паливо для населення залишається незмінною від компанії "Нафтогаз України" на рівні 7,96 грн за кубометр. Додатково споживачі сплачують за послугу розподілу та доставки газу компанією "Харківміськгаз" за тарифом 0,528 грн за кожен кубометр.

Холодне водопостачання

Вартість послуг централізованого постачання холодної води від комунального підприємства "Харківводоканал" зафіксована на позначці 49,45 грн за один кубічний метр. Тариф діє стабільно для всіх мешканців багатоквартирних будинків міста.

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Гаряча вода

Ціна на гарячу воду залежить від наявності рушникосушильника у квартирі. У разі його відсутності вартість кубометра становить 86,32 грн, а якщо рушникосушильник є і працює, послуга обійдеться у 93,22 грн за кубічний метр.

Водовідведення у Харкові

За відведення та очищення стічних вод харків'яни сплачують окремо за встановленим тарифом. Вартість водовідведення становить 20,82 грн за кубічний метр і додається до загальної суми у водній платіжці.

Централізоване опалення

Теплопостачання для будинків із приладами обліку коштує 1539,50 грн за гігакалорію. Для споживачів, у будинках яких немає будинкового лічильника тепла, базовий розрахунок нараховується за площу та становить 39,38 грн за квадратний метр.

Субсидії на опалювальний сезон

Водночас у листопаді Пенсійний фонд автоматично перерахував житлові субсидії для більшості харків'ян, які отримували допомогу раніше. Тим, хто оформлює виплати вперше або змінив місце проживання чи доходи, потрібно подати нову заяву — це можна зробити онлайн через портал "Дія" або вебпортал Пенсійного фонду.

Проїзд у Харкові

Крім того, у Харкові проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним у листопаді. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині триває підготовка до опалювального сезону. У регіоні поки не називають точної дати подачі тепла до будинків. Рішення ухвалюватимуть з огляду на погоду та безпекову ситуацію. Водночас у частині громад планують використовувати окремі котельні, щоб забезпечити жителів теплом без підключення до основних потужностей.

Також Новини.LIVE писали, що міська влада перерозподіляє працівників між комунальними підприємствами, щоб забезпечити роботу тих, хто готує Харків до опалювального сезону. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію з аварійними бригадами, настрої містян напередодні холодів і плани поширити досвід міського ситуаційного центру на інші громади.