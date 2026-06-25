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Главная Харьков Тарифы на коммунальные услуги в Харькове: стоимость в июле

Тарифы на коммунальные услуги в Харькове: стоимость в июле

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 16:20
Тарифы в Харькове с 1 июля 2026 года: свет, газ и проезд.
Женщина считает коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

С 1 июля 2026 стоимость большинства услуг для жителей Харькова и области не изменится. Правительство продолжило действие фиксированных тарифов на электроэнергию и газ, а в городском коммунальном транспорте и дальше можно будет ездить бесплатно. В то же время, некоторые потребители смогут сэкономить на оплате света благодаря льготам и двухзонным счетчикам.

Об этом информируют Новини.LIVЕ .

Коммунальные тарифы остаются без изменений

В июле харьковчане будут получать платежки по действующим тарифам. Кабинет Министров продолжил действие фиксированных цен на основные коммунальные услуги, поэтому дополнительной нагрузки на семейные бюджеты пока не ожидается.

Сколько будет стоить электроэнергия

Для бытовых потребителей тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Владельцы жилья с электроотоплением и дальше будут пользоваться льготной ценой — 2,64 грн за кВт/ч при употреблении до 2000 кВт/ч в месяц. Если этот предел будет превышен, весь объем использованной электроэнергии будет оплачиваться по стандартному тарифу.

Снизить расходы также могут потребители, установившие двухзонные счетчики. Для них в ночное время – с 23:00 до 07:00 – электроэнергия стоит вдвое дешевле.

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Тариф на газ в мае

Для большинства бытовых потребителей цена на природный газ остается неизменной — 7,96 грн за кубометр.

Бесплатный проезд

В Харькове продолжает действовать решение о бесплатном проезде в городском коммунальном транспорте. Без оплаты можно пользоваться:

  • метро;
  • трамваями;
  • троллейбусами;
  • коммунальными автобусами.

В то же время, стоимость проезда в частных маршрутках может изменяться в зависимости от цен на горючее и других расходов перевозчиков.

Как сообщали Новини.LIVЕ , в Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий, пострадавших из-за боевых действий. За прошедшую неделю специалисты обследовали десятки гектаров земли и важные объекты инфраструктуры. В общей сложности удалось очистить почти 84 гектара территории области. Также саперы обезвредили сотни опасных предметов.

Также Новини.LIVЕ писали, что у   Харькове временно ограничили и перекрыли движение транспорта по двум городским улицам. Причиной послужили ремонт дорожного покрытия и аварийные работы на водопроводе. Из-за смены водителям советуют заранее планировать маршрут. Также временно поменялась работа одного из автобусных маршрутов.

тарифы коммунальные услуги Харьков
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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