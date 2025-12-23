Видео
Україна
Тарифы в Харькове с 1 января — у кого "вырастут" платежки за газ

Дата публикации 23 декабря 2025 12:09
Сколько будет стоить газ, вода, электроснабжение на проезд в Харькове с 1 января
Плата за газ. Фото: УНИАН

С 1 января в Харькове не ожидается изменений в стоимости коммунальных услуг. Однако суммы в платежках за газ несколько увеличатся.

Сколько харьковчане будут платить за коммунальные услуги с 1 января — читайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько харьковчане будут платить за воду с 1 января

Согласно информации "Харьковводоканала", с 1 января 2026 года тарифы на воду останутся неизменными. Централизованное водоснабжение будет стоить 16,032 грн/м³ с НДС, а централизованное водоотведение — 8,484 грн/м³ с НДС. Хотя повышение тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения обсуждалось.

"Следует заметить, что фактические расходы предприятия превышают действующие тарифы. Однако городской голова Харькова Игорь Терехов и руководство "Харьковводоканала" хорошо понимают сложное финансовое положение многих жителей города, связанное с продолжающейся военной агрессией. Поэтому задействованы все доступные ресурсы и механизмы, чтобы не допустить повышения цен на коммунальные услуги", — говорится в сообщении.

Стоимость электроэнергии в Харькове с 1 января

Для бытовых потребителей и в дальнейшем будет действовать тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВт/ч. Ожидается, что правительство изменит его только после 30 апреля 2026 года, однако такая стоимость может остаться и в дальнейшем.

Те, у кого двухзонный счетчик, в ночное время могут платить 2,16 грн за кВт/ч (вдвое дешевле).

Компания Yasno сообщает, что для домохозяйств, которые имеют официально оформленное электрическое отопление, первые 2000 кВт/ч в месяц стоят 2,64 грн за кВт/ч. Однако только в период с 1 октября по 30 апреля.

Как изменятся платежки за газ для харьковчан с 1 января

В январе 2026 года клиенты "Нафтогаза" будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Однако произойдет перерасчет на основе фактического потребления газа за прошлый год, поэтому суммы в платежках для части потребителей могут измениться.

Пересчитывать данные будут за период с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 года. Если вы потребили за прошлый газовый год больше голубого топлива, чем за предыдущий, то ежемесячная плата возрастет, если меньше — уменьшится.

Цена за транспортировку газа для населения с 1 января 2026 года не будет пересматриваться. Стоимость газа для бюджетных учреждений также не изменится — 16 390 гривен за 1 000 кубометров.

Стоимость проезда в Харькове

В Харькове проезд в коммунальном общественном транспорте (метро, трамваи, троллейбусы, муниципальные автобусы) остается бесплатным для всех пассажиров с мая 2022 года. Такие же тарифы городские власти планируют сохранить и в 2026 году.

Напомним, ранее сообщалось, как с 1 января 2026 года изменятся тарифы во Львове.

Также мы писали, как работает харьковское метро в условиях войны.

коммунальные услуги электроэнергия вода газ Харьков
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
