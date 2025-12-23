Відео
Тарифи для Харкова з 1 січня — у кого "виростуть" платіжки за газ

Тарифи для Харкова з 1 січня — у кого "виростуть" платіжки за газ

Дата публікації: 23 грудня 2025 12:09
Скільки коштуватиме газ, вода, електропостачання на проїзд у Харкові з 1 січня
Плата за газ. Фото: УНІАН

З 1 січня у Харкові не очікується змін щодо вартості комунальних послуг. Проте суми в платіжках за газ дещо збільшаться.

Скільки харків’яни платитимуть за комунальні послуги з 1 січня — читайте на Новини.LIVE

Читайте також:

Скільки харків’яни платитимуть за воду з 1 січня

Згідно з інформацією "Харківводоканалу", з 1 січня 2026 року тарифи на воду залишаться незмінними. Централізоване водопостачання коштуватиме 16,032 грн/м³ з ПДВ, а централізоване водовідведення — 8,484 грн/м³ з ПДВ. Хоча підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення обговорювалося.

"Слід зауважити, що фактичні витрати підприємства перевищують чинні тарифи. Однак міський голова Харкова Ігор Терехов та керівництво "Харківводоканалу" добре розуміють складний фінансовий стан багатьох мешканців міста, пов'язаний з триваючою військовою агресією. Тому задіяні всі доступні ресурси та механізми, щоб не допустити підвищення цін на комунальні послуги", — йдеться в повідомленні.

Вартість електроенергії в Харкові з 1 січня

Для побутових споживачів і надалі діятиме тариф на електроенергію у розмірі 4,32 грн за кВт/год. Очікується, що уряд змінить його аж після 30 квітня 2026 року, проте така вартість може залишитись і надалі.

Ті, у кого двозонний лічильник, у нічний час можуть платити 2,16 грн за кВт/год (удвічі дешевше).

Компанія Yasno повідомляє, що для домогосподарств, які мають офіційно оформлене електричне опалення, перші 2000 кВт/год на місяць коштують 2,64 грн за кВт/год. Проте лише в термін з 1 жовтня по 30 квітня.

Як зміняться платіжки за газ для харків’ян із 1 січня

У січні 2026 року клієнти "Нафтогазу" отримуватимуть газ за тарифом 7,96 грн/кубометр. Однак відбудеться перерахунок на основі фактичного споживання газу за минулий рік, тому суми у платіжках для частини споживачів можуть змінитися.

Перераховуватимуть дані за період з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Якщо ви спожили за минулий газовий рік більше блакитного палива, ніж за попередній, то щомісячна плата зросте, якщо менше — зменшиться.

Ціна за транспортування газу для населення з 1 січня 2026 року не переглядатиметься. Вартість газу для бюджетних установ також не зміниться — 16 390 гривень за 1 000 кубометрів.

Вартість проїзду в Харкові

У Харкові проїзд у комунальному громадському транспорті (метро, трамваї, тролейбуси, муніципальні автобуси) залишається безкоштовним для всіх пасажирів із травня 2022 року. Такі ж тарифи міська влада планує зберегти і в 2026 році. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як з 1 січня 2026 року зміняться тарифи у Львові.

Також ми писали, як працює харківське метро в умовах війни.

комунальні послуги електроенергія вода газ Харків
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
