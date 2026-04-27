Тарифы в Харькове с 1 мая: что изменится в квитанциях горожан
Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что и в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.
Цены на коммунальные услуги в Харькове с 1 мая
Для жителей Харькова и Харьковской области с 1 мая 2026 года стоимость жилищно-коммунальных услуг останется неизменной. Кабинет Министров продлил срок действия фиксированных цен.
Цены на электроэнергию и льготы в Харькове с 1 мая
С мая бытовые потребители продолжат платить за свет по единому тарифу - 4,32 грн за кВт/ч. Важно, что для домохозяйств, которые используют электроотопление, до 30 апреля 2026 года будет действовать льготная ставка: 2,64 грн за кВт/ч при условии потребления до 2000 кВт/ч в месяц. В случае превышения этого объема вся потребленная энергия будет оплачиваться по стандартной цене.
Сэкономить на платежах смогут владельцы двухзонных счетчиков. Для них ночной тариф (с 23:00 до 07:00) остается вдвое дешевле дневного, что позволяет существенно уменьшить расходы при использовании мощных электроприборов в ночные часы.
Цены за газоснабжение в Харькове в мае
Цена на природный газ для подавляющего большинства харьковчан зафиксирована на отметке 7,96 грн за кубометр.
Цены на проезд в общественном транспорте Харькова в мае
Приятной новостью для жителей города остается политика городского совета относительно общественного транспорта. С 1 мая проезд в коммунальных сетях остается полностью бесплатным.
Это касается:
- метрополитена;
- трамваев;
- троллейбусов;
- коммунальных автобусов.
Однако стоит учитывать, что в частных маршрутных такси стоимость проезда может корректироваться в зависимости от рыночных цен на топливо и горюче-смазочные материалы.
