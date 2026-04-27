Главная Харьков Тарифы в Харькове с 1 мая: что изменится в квитанциях горожан

Тарифы в Харькове с 1 мая: что изменится в квитанциях горожан

Дата публикации 27 апреля 2026 11:27
Тарифы в Харькове с 1 мая: что изменится в квитанциях горожан
Подсчет коммунальных услуг. Фото: коллаж Новини.LIVE

Несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что и в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на коммунальные услуги в Харькове с 1 мая

Для жителей Харькова и Харьковской области с 1 мая 2026 года стоимость жилищно-коммунальных услуг останется неизменной. Кабинет Министров продлил срок действия фиксированных цен.

Цены на электроэнергию и льготы в Харькове с 1 мая

С мая бытовые потребители продолжат платить за свет по единому тарифу - 4,32 грн за кВт/ч. Важно, что для домохозяйств, которые используют электроотопление, до 30 апреля 2026 года будет действовать льготная ставка: 2,64 грн за кВт/ч при условии потребления до 2000 кВт/ч в месяц. В случае превышения этого объема вся потребленная энергия будет оплачиваться по стандартной цене.

Сэкономить на платежах смогут владельцы двухзонных счетчиков. Для них ночной тариф (с 23:00 до 07:00) остается вдвое дешевле дневного, что позволяет существенно уменьшить расходы при использовании мощных электроприборов в ночные часы.

Цены за газоснабжение в Харькове в мае

Цена на природный газ для подавляющего большинства харьковчан зафиксирована на отметке 7,96 грн за кубометр.

Цены на проезд в общественном транспорте Харькова в мае

Приятной новостью для жителей города остается политика городского совета относительно общественного транспорта. С 1 мая проезд в коммунальных сетях остается полностью бесплатным.

Это касается:

  • метрополитена;
  • трамваев;
  • троллейбусов;
  • коммунальных автобусов.

Однако стоит учитывать, что в частных маршрутных такси стоимость проезда может корректироваться в зависимости от рыночных цен на топливо и горюче-смазочные материалы.

Новини.LIVE писали ранее, что мощная непогода со штормовым ветром привела к масштабным авариям в Харькове и Харьковской области. В регионе упали деревья на дороги, было оборвано несколько электросетей и приостановлена работа общественного транспорта.

Кроме того, в субботу, 25 апреля, Россия нанесла удар по детской железной дороге в Харькове. Появились фото последствий атаки.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
