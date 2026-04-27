Тарифи у Харкові з 1 травня: що зміниться у квитанціях містян

Підрахунок комунальних послуг. Фото: колаж Новини.LIVE

Попри складну ситуацію в енергосистемі, з 1 травня вартість комунальних послуг для жителів Харкова залишиться на тому ж рівні, що у квітні. Міська влада продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у муніципальному транспорті.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на комунальні послуги у Харкові з 1 травня

Для жителів Харкова та Харківської області з 1 травня 2026 року вартість житлово-комунальних послуг залишиться незмінною. Кабінет Міністрів продовжив термін дії фіксованих цін.

Ціни на електроенергію та пільги у Харкові з 1 травня

З травня побутові споживачі продовжать сплачувати за світло за єдиним тарифом — 4,32 грн за кВт/год. Важливо, що для домогосподарств, які використовують електроопалення, до 30 квітня 2026 року діятиме пільгова ставка: 2,64 грн за кВт/год за умови споживання до 2000 кВт/год на місяць. У разі перевищення цього обсягу вся спожита енергія оплачуватиметься за стандартною ціною.

Зекономити на платежах зможуть власники двозонних лічильників. Для них нічний тариф (з 23:00 до 07:00) залишається вдвічі дешевшим за денний, що дозволяє суттєво зменшити витрати при використанні потужних електроприладів у нічні години.

Ціни за газопостачання в Харкові у травні

Ціна на природний газ для переважної більшості харків'ян зафіксована на позначці 7,96 грн за кубометр.

Ціни на проїзд в громадському транспорті Харкова у травні

Приємною новиною для мешканців міста залишається політика міської ради щодо громадського транспорту. З 1 травня проїзд у комунальних мережах залишається повністю безкоштовним.

Це стосується:

метрополітену;

трамваїв;

тролейбусів;

комунальних автобусів.

Проте варто враховувати, що у приватних маршрутних таксі вартість проїзду може коригуватися залежно від ринкових цін на пальне та пально-мастильні матеріали.

